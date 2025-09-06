Qué hacer hoy en Vigo
Qué hacer hoy sábado 6 de septiembre en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el sábado 6 de septiembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 6 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:
Música
Rusty Hillbillies
Concierto de la banda de blues y country/folk.
- En la Pecera (Pizarro,35) a las 21.30 horas. Entradas a 10 euros.
Full Flower Moon Band
Concierto de la banda australiana de psych-rock.
- En Radar Estudio (Iglesias Esponda, 30) a las 21.00 horas. Entradas anticipadas a 8 euros.
The Wild Fest
Festival con diferentes actividades y conciertos con la naturaleza como protagonista.
- En el Parque Forestal de San Miguel de Oia, deasde las 12.00 horas.
Teatro
«Croquetas»
Es una comedia absurda de la Agrupación Teatral Mariñán, una parodia del mundo del teatro desde dentro.
- En la sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. C Vialia, a las 18.00 horas. Entradas desde 3 euros.
Actos
«Antes de Nós»
Cine al aire libre con la proyección de la biografía de Castelao.
- En el Pazo Quiñones de León (Camiño Corredoura ,41) a las 22.00 horas. Entrada gratuita.
Actividades VigoNature
Alimentar a la fauna, talleres con artrópodos, tirolinas y los más pequeños se podrán convertir en biodetectives
- En la Plaza de Los Leones, Teis. Desde la 13.00 hasta las 18.30 horas
EventoMasterChef
El semifinalista Jotha (MasterChef 11) participará en las actividades y compartirá su experiencia con los asistentes.
- Centro Comercial Gran Vía, planta 0. Desde las 11.00 hasta las 20.30 horas. Plazas limitadas, están disponibles a través del Club de los Disfrutones.
Música electrónica con Ardora Fest
Reúne a destacados artistas internacionales y talento local de la escena techno. Un evento que celebrala innovación sonora.
- En el hall del Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A partir de las 18.00 horas. Entradas en teuticket.com
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda