Qué hacer hoy sábado 6 de septiembre en Vigo

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 6 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Música

Rusty Hillbillies

Concierto de la banda de blues y country/folk.

En la Pecera (Pizarro,35) a las 21.30 horas. Entradas a 10 euros.

Full Flower Moon Band

Concierto de la banda australiana de psych-rock.

En Radar Estudio (Iglesias Esponda, 30) a las 21.00 horas. Entradas anticipadas a 8 euros.

Integrantes de Full Flower Moon Band / FdV

The Wild Fest

Festival con diferentes actividades y conciertos con la naturaleza como protagonista.

En el Parque Forestal de San Miguel de Oia, deasde las 12.00 horas.

Horariops del festival / FdV

Teatro

«Croquetas»

Es una comedia absurda de la Agrupación Teatral Mariñán, una parodia del mundo del teatro desde dentro.

En la sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. C Vialia, a las 18.00 horas. Entradas desde 3 euros.

Actos

«Antes de Nós»

Cine al aire libre con la proyección de la biografía de Castelao.

En el Pazo Quiñones de León (Camiño Corredoura ,41) a las 22.00 horas. Entrada gratuita.

Cartel de la película Antes de nós. / FdV

Actividades VigoNature

Alimentar a la fauna, talleres con artrópodos, tirolinas y los más pequeños se podrán convertir en biodetectives

En la Plaza de Los Leones, Teis. Desde la 13.00 hasta las 18.30 horas

Una foto de la actividad arbolismo en VigoNature. / FdV

EventoMasterChef

El semifinalista Jotha (MasterChef 11) participará en las actividades y compartirá su experiencia con los asistentes.

Centro Comercial Gran Vía, planta 0. Desde las 11.00 hasta las 20.30 horas. Plazas limitadas, están disponibles a través del Club de los Disfrutones.

Jotha con su compañera Ana en el concurso MasterChef 11 / FdV

Música electrónica con Ardora Fest

Reúne a destacados artistas internacionales y talento local de la escena techno. Un evento que celebrala innovación sonora.

Cartel del Ardora Fest / FdV

En el hall del Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A partir de las 18.00 horas. Entradas en teuticket.com

