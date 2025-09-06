Concierto en Lalín de la Banda de Vilatuxe

La Banda de Vilatuxe ofreció ayer por la tarde un concierto en la Avenida Luis González Taboada, de Lalín. El evento se enmarca en la programación municipal para septiembre y da continuidad a las actuaciones ya celebradas en los meses previos.

Qué hacer en las comarcas

Clausura de los campamentos en A Estrada

El CEIP de Figueiroa albergó ayer la fiesta de fin de los campamentos estivales de A Estrada, que reunieron a casi 500 niños, también en los colegios del rural. Unos 150 se dieron cita en la celebración, con talleres, juegos tradicionales y teatro. Asistió la concejala Amalia Goldar.

Actividades

Xuntanza Xeracional de Caza en Lalín

La Sociedade de Caza e Pesca de Lalín organiza la I Xuntanza Xeracional de Caza, en colaboración con la federación provincial. Desde el alba, la treintena de cazadores inscritos participará en batidas de jabalí en áreas agrícolas dañadas por sus incursiones. Pueden acudir menores bajo la custodia de una persona adulta, con la que deberán permanecer en un puesto. De 9:00 a 13:00 horas, en el campo de tiro, los niños podrán participar en talleres de pintura, demostración de traílla o tiro con arco. Hay comida de confraternidad.

Durante el día de hoy

Ruta ecuestre con 130 inscritos en Silleda

La Asociación de Cabaleiros de Silleda celebra la quinta edición de su ruta con 130 personas inscritas. El itinerario, con salida en el recinto ferial, consta de 20 kilómetros y discurre por las parroquias de Ponte, Saídres, Carboeiro y Negreiros. En mitad del camino hay parada para reponer fuerzas con pinchos y, de vuelta a la feria, tendrá lugar una cena con servicio de barra y actuaciones musicales de Raquel Pallares y un DJ.

Hoy, desde las 16:00 horas

Torneos de fútbol en Silleda y Lamela

Los campos de fútbol Outeiriño-Joselu Mato, de Silleda, y Mularedos, de Lamela, acogen, desde las 11:00, la disputa de la Copa Deza cadete. Participan las escuelas de Silleda, A Estrada, Terra de Montes, Cruces, Lalín y Monforte. Y el domingo, a partir de las 17:30, se desarrollará en la capital municipal el cuadrangular Concello de Silleda, con el equipo de la localidad –absoluto y juvenil–, la SD Bandeira y el CF Lamela.

Hoy y mañana

Rosario en Goiás

La parroquia lalinense de Goiás culmina sus fiestas del Rosario con misa solemne, procesión y baile tradicional. La Banda de Lalín animará la sesión vermú.

Domingo, a las 12:30 horas