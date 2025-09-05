Las medusas obligan a cerrar el aquapark de Sanxenxo

La aparición en varias playas de Galicia de las temidas carabelas portuguesas han obligado a adelantar el fin de la temporada del parque acuático marítimo más grande de Galicia: el de Sanxenxo, localidad en la que incluso fue necesario izar la bandera roja en la última semana.

Pese al buen tiempo de este viernes y que mañana también se prevé sol, aunque con temperaturas más suaves, los responsables del aquapark acaban de anunciar que no abrirán el recinto por seguridad, dando así por terminada la temporada de verano.

«Aviso importante: Debido a la situación que estamos viviendo en Sanxenxo con la llegada de medusas y, pensando siempre en vuestra seguridad, el parque de Sanxenxo permanecerá cerrado hoy y durante todo el fin de semana. De este modo, damos por finalizada la temporada. Muchas gracias por vuestra comprensión y por habernos acompañado un año más», han informado a través de sus redes sociales.