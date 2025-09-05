Fin de temporada de campamentos

El último campamento de la temporada, Campamento do Mar ou Castiñeiros en Boiro, promovido por el Concello de Lalín, llega a su fin. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas de los últimos días, fue una oportunidad para estos jóvenes de disfrutar de la playa y practicar en deportes náuticos. Fueron unas «vacaciones para recordar», antes del retorno a las aulas.

Qué hacer en las comarcas

Cuentos de Anxo Moure en Lalín

El polifacético artista chantadino Anxo Moure estrenó ayer los Meses Temáticos de la biblioteca municipal de Lalín. Imos bailar un conto es el título de la propuesta que presentó y, orientada a un público familiar, trata de las bibliotecas que son bosques pues un día fueron árboles. Narra la historia de Zapatiños de Cartón, el abuelo del Gato con Botas.

Actividades

Matalobos prepara las brasas para la degustación de cerdo

La parroquia estradense ya cuenta con programa para su fiesta del Porco á brasa en octubre. El menú de esta edición son: de chorizos al vino, cerdo a la brasa con patatas, pan, vino, refrescos, postre y café. La fecha límite para reservar será el 12 de octubre, en la Taberna Aurora, la Cervexería Eureka o por teléfono. La cena tiene un coste de 20 euros para adulto y 10 para los niños de entre 5 y 10 años.

18 de octubre

Susana Sanches Arins presenta su nuevo libro

El viernes de la semana que viene, la autora Susana Sanches Arins presentará su nuevo libro, Arte Menor, en A Estrada, en la Zona de Viños. Durante la presentación habrá un coloquio que contará con la intervención de Mercedes Peón. El evento comenzará a las 19:30 horas, y en caso de lluvia, se trasladará al Museo do Moble e da Madeira de la localidad. El libro recoge una aventura de siete mujeres del lugar que deciden asistir a aulas de pandereta y canto tradicional, una reivindicación del trabajo comunitario y del papel femenino en el rural.

12 de septiembre