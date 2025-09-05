Qué hacer hoy en Vigo
Qué hacer hoy 5 de septiembre en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el viernes 5 de septiembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 5 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:
Actos
Evento MasterChef
La programación incluye talleres infantiles, gymkanas familiares, pasacalles y meet&greets.
- En el Centro Comercial Gran Vía, (Miradoiro, 2), planta 0. Los días 5, 6 , 12 y 13 de septiembre. Desde las 11.00 horas hasta las 20.30 horas. Inscripciones a través de la app del Club de los disfrutones.
Festival Wild Cinema
Se centra en el cine medioambiental y cuenta con música, mercado y actividades infantiles.
- En el Parque Forestal de San Miguel de Oia. A las 20.00 horas. Los días 5, 6 y 7 de septiembre.
Cine al aire libre
Se proyectará la película «Misterio en Venecia».
- En el Pazo Quiñones de León (parque de Castrelos). A las 22.00 horas. Acceso libre hasta completar aforo.
Fiesta del Marisco
Se podrá disfrutar de marisco, vino gallego, música en directo y actividades para toda la familia.
- En el Puerto pesquero del Berbés, todo el día.Hasta el 7 de septiembre.
Música
Concierto Pablo Vila
El cantautor y escritor estará acompañado por varios artistas invitados.
- En la asociación cultural Évame Oroza (Subida a Costa, 5). A las 20.00 horas.
Concierto Angela Hodoo
Es una de las artistas nacionales más influyentes de la música de raíz americana .
- En La Pecera (Pizarro, 35) a las 21.00 horas. Entradas en entradium.com
Exposiciones
Alumnado de Morisot
Muestra de las obras de los alumnos de pintura e ilustración de la escuela.
- En el restaurante Tapas Areal (México, 36), en horario de apertura al público. Hasta el 26 de septiembre.
