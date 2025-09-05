Qué hacer hoy 5 de septiembre en Vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 5 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Actos

Evento MasterChef

La programación incluye talleres infantiles, gymkanas familiares, pasacalles y meet&greets.

En el Centro Comercial Gran Vía, (Miradoiro, 2), planta 0. Los días 5, 6 , 12 y 13 de septiembre. Desde las 11.00 horas hasta las 20.30 horas. Inscripciones a través de la app del Club de los disfrutones.

Cartel del evento MasterChef en Vigo / FdV

Festival Wild Cinema

Se centra en el cine medioambiental y cuenta con música, mercado y actividades infantiles.

En el Parque Forestal de San Miguel de Oia. A las 20.00 horas. Los días 5, 6 y 7 de septiembre.

Cartel del festival. / Thewildfest

Cine al aire libre

Se proyectará la película «Misterio en Venecia».

En el Pazo Quiñones de León (parque de Castrelos). A las 22.00 horas. Acceso libre hasta completar aforo.

Fiesta del Marisco

Se podrá disfrutar de marisco, vino gallego, música en directo y actividades para toda la familia.

En el Puerto pesquero del Berbés, todo el día.Hasta el 7 de septiembre.

Música

Concierto Pablo Vila

El cantautor y escritor estará acompañado por varios artistas invitados.

En la asociación cultural Évame Oroza (Subida a Costa, 5). A las 20.00 horas.

Concierto Angela Hodoo

Es una de las artistas nacionales más influyentes de la música de raíz americana .

En La Pecera (Pizarro, 35) a las 21.00 horas. Entradas en entradium.com

Exposiciones

Alumnado de Morisot

Muestra de las obras de los alumnos de pintura e ilustración de la escuela.

En el restaurante Tapas Areal (México, 36), en horario de apertura al público. Hasta el 26 de septiembre.

