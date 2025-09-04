Tres cafeterías diferentes en Vigo para pasar un fin de semana lluvioso

El verano parece haberse marchadocorriendo y volvemos a acostumbrarnos a los cielos encapotados y a la tan esperada lluvia. Aunque necesaria, la lluvia nos puede fastidiar los planes para nuestros días libres. Para solucionarlo, os traemos tres cafeterías diferentes en Vigo ideales para un fin de semana lluvioso.

Los amantes del frío ya se frotan las manos pensando en volver a poner ropa de abrigo y poder pasar la tarde delante de una buena taza de café y sin tostarse al sol. Aunque septiembre aún puede dejar días despejados, estos locales pueden ser un adelanto de lo que podremos hacer el próximo otoño.

Estas tres cafeterías nos ofrecen un plan distinto al de las cafeterías de siempre, pero sin renunciar a un buen café y resguardándonos del agua mientras no pasa este frente de lluvia.

Damajuana Greens and Beans (Rúa Ecuador, 82)

Damajuana Greens and Beans ofrece una propuesta muy original: una floristería con barra de café y bagels. Bajo esta premisa, el espacio ofrece una carta de bebidas que abarca desde cafés de especialidad a tés y para comer, su único plato disponible son los bagels, que se pueden pedir en varias versiones de sabor salado o dulce.

No cuenta con mucho espacio, pero ofrecen un buen servicio 'take away'. Como punto extra, cuentan con combos para llevarte un café y una planta por seis euros o un café y un ramo pequeño de flores por cinco euros. Además, si los sigues en redes sociales podrás enterarte de los talleres relacionados con la floristería y botánica que van celebrando.

Ailuro Cat Café (Rúa Emilia Pardo Bazán, 34)

Ailuro Cat Café es el primer local de este tipo en la ciudad olívica. Los amantes del café y los animales podrán beber y comer mientras juegan y acarician a los gatos del local. Si te enamoras de alguno estás de suerte, porque estos felinos están en adopción.

La entrada cuesta 5 euros e incluye una bebida, aunque algunas incluyen un suplemento que se indicará en la carta. La comida y la bebida a mayores se paga aparte y, aunque no tenemos límite de tiempo, debemos seguir una serie de normas como abrir y cerrar la puerta con cuidado o la prohibición de acceder con otros animales. Otro plus de este local es que funciona como punto de recogida de alimentos para animales por su colaboración con la asociación 'Gatiños da rúa'.

Café UF (Rúa do Pracer, 19)

Interior del Café Uf, situado en la calle Pracer. / FdV

El Uf es uno de los locales más reconocidos de Vigo. Su ambiente bohemio y su terraza interior reúnen a la cultura viguesa emergente. Además de la pequeña parte de librería, en la que podremos encontrar novelas, ensayos y fanzines; el local es conocido por acoger conciertos, presentaciones de libros y actuaciones de todo tipo relacionadas con la vida cultural de la ciudad. Su decoración ecléctica y sus plantas nos permitirán descansar del ruido de la ciudad mientras escuchamos la lluvia y degustamos un buen café.