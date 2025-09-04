Qué hacer hoy en Vigo
Qué hacer hoy 4 de septiembre en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el jueves 4 de septiembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 4 de septiembre de 2025 en Vigo:
Actos
«Tránsito»
Inauguración de la exposición colectiva que reúne obras de José María López Orozco ( pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotografía).
- En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27), de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.
Fiesta del Marisco
Se podrá disfrutar de marisco, vino gallego , música en directo y actividades para todas las edades.
- En el Puerto Pesquero del Berbés, todo el día. Hasta el 7 de septiembre.
«O corpo transparente das horas»
Presentación de la «plaquette» bilingüe gallego/francesa del filósofo Abraham Pérez.
- En RioLagares (Falperra, 16) a las 19.30 horas.
Música
Miguel Moldes
Se caracteriza por un sonido fruto de la combinación del legado folk con raíces de blues.
- En la Pecera (Pizarro ,35) a las 21.00 horas. Entradas a 6 euros.
Concierto de Alberto Conde y Ton Risco
Piano y vibráfono. Son dos músicos de gran trayectoria que unen su talento para inaugurar el nuevo espacio .
- En el nuevo Vitruvia Café (Reconquista, 9) a las 20.30 horas. Entradas a 15 euros.
Vídeo-Sesión
Proyecciónes de vídeos de música en inglés y de la movida de los años 80.
- En Bar Tipo X (calle Real, 21), a partir de las 23.30 horas.
Exposiciones
«Claros del bosque»
Muestra de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño.
- SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.
