Qué hacer hoy 4 de septiembre en Vigo

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 4 de septiembre de 2025 en Vigo:

Actos

«Tránsito»

Inauguración de la exposición colectiva que reúne obras de José María López Orozco ( pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotografía).

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27), de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

Fiesta del Marisco

Se podrá disfrutar de marisco, vino gallego , música en directo y actividades para todas las edades.

En el Puerto Pesquero del Berbés, todo el día. Hasta el 7 de septiembre.

«O corpo transparente das horas»

Presentación de la «plaquette» bilingüe gallego/francesa del filósofo Abraham Pérez.

En RioLagares (Falperra, 16) a las 19.30 horas.

Filósofo e poeta / Héitor Mera

Música

Miguel Moldes

Se caracteriza por un sonido fruto de la combinación del legado folk con raíces de blues.

En la Pecera (Pizarro ,35) a las 21.00 horas. Entradas a 6 euros.

Concierto de Alberto Conde y Ton Risco

Piano y vibráfono. Son dos músicos de gran trayectoria que unen su talento para inaugurar el nuevo espacio .

En el nuevo Vitruvia Café (Reconquista, 9) a las 20.30 horas. Entradas a 15 euros.

Cartel del concierto de Alberto Conde y Ton Risco / Vitruvia Café

Vídeo-Sesión

Proyecciónes de vídeos de música en inglés y de la movida de los años 80.

En Bar Tipo X (calle Real, 21), a partir de las 23.30 horas.

Exposiciones

«Claros del bosque»

Muestra de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

Exposición «Claros del bosque» de Darío Basso no Espazo SVT-Sirvent de Vigo. Julio 2025. Eli Regueira / Eli Regueira

