Seis fiestas gastronómicas en Vigo y alrededores para disfrutar este septiembre

Termina el verano, pero eso no significa que terminen las fiestas. Las fiestas gastronómicas ofrecen una oportunidad de disfrutar de lo mejor de la cocina popular de Galicia, y estas seis fiestas en Vigo y la provincia de Pontevedra son la opción ideal para amenizar la vuelta a la rutina durante este mes de septiembre.

Aunque los meses de verano suelen ir cargados de este tipo de eventos, septiembre cuenta con una larga lista de este tipo de celebraciones repartidas por todo el territorio gallego.

Fiestas gastronómicas en Vigo y la provincia de Pontevedra

Solo en la primera quincena de septiembre, Vigo acoge dos citas donde la comida es la gran protagonista. Por un lado, la popular Festa do Marisco, que retoma su actividad después del parón provocado por la pandemia. En este evento que arranca el próximo jueves 4 de septiembre, los vecinos de Vigo podrán disfrutar de la calidad y el sabor de uno de los mejores productos de la zona.

Por otra parte, la Festa do Xurelo de Cabral prevé llenar el barrio vigués de vecinos y visitantes dispuestos a catar los más de 500 kilos de pescado previstos para el sábado 6 de septiembre. Quienes se acerquen podrán dejarse sorprender por preparaciones originales y recetas más tradicionales que sacarán todo el jugo a las sabrosas piezas.

Otros municipios de la provincia como Marín o Salceda de Caselas completan estas dos semanas en las que podremos saborear los mejores productos de esta región amante de la cocina. El calendario de fiestas gastronómicas es el siguiente: