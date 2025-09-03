Qué hacer hoy 3 de septiembre en Vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 3 de septiembre de 2025 en Vigo:

Exposiciones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta con la recreación de gran parte de un navío vikingo y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del caricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros y obra gráfica de la artista argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Exposición «Savia y sangre» de Laura Lio en el MARCO de Vigo. / Eli Regueira

«Parques Nacionais»

Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y realizada por Lunwerg, esta muestra a pie de calle revaloriza el trabajo de conservación realizado en estos entornos y su importancia para el futuro de nuestra biodiversidad.

Calle Príncipe, durante todo el día, hasta el próximo 30 de septiembre.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Alfonso Galván

La obra original de este artista tiene un fuerte contenido social en la que se mezclan as referencias culturales, símbolos y juegos.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 7 de septiembre.

