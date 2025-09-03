deza@farodevigo.es/aestrada@farodevigo.es
Qué hacer en las comarcas
«Batalla de sabores» en la residencia de As Dores
La Residencia as Dores de Lalín está realizando un nuevo proyecto: la Batalla de sabores. En él, los usuarios del centro elaboran recetas con ingredientes frescos, y la ayuda de la dietista Vanessa Taboada, y compiten en grupo ante un jurado de personal y mayores.
Agasallos reabre en las Galerías San Antón
Las hermanas Tania y Miriam Álvarez han trasladado la tienda Agasallos, a partir de ahora ubicada en las Galerías San Antón. Este comercio de regalos y detalles personalizados abrió inicialmente en la rúa Irmáns Valladares y posteriormente en la rúa Peregrina. Ahora, se estrenan en un espacio destacado en el centro de la villa.
Comienzan las sesiones de musicoterapia en Lalín
Este lunes se celebró la primera sesión de musicoterapia para mayores de 60 años en Lalín. Esta edición cuenta con tres grupos de 22 personas cada uno, y serán en Lalín Arena de lunes a miércoles de 15:30 a 16:15, 16:20 a 17:05 y de 17:10 a 17:55 horas.
Negreiros en fiestas
La parroquia de Silleda celebrará este domingo sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Comenzarán con la misa das Coiñeiras/os a las 9:15 horas, y más tarde, la misa solemne a las 12:30, cantada por Sin-Son Ghaiteiros. Los conciertos y verbena serán de 20:30 a 1:00 horas, de la mano de la Banda de Música Municipal de Silleda y la Banda de Música Municipal de Agolada. Habrá novena a la Virgen del Pilar a las 20:30 horas del 30 de agosto al día de la fiesta.
El 7 de septiembre
Hinchables en A Estrada
La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) celebra mañana la última jornada de sus ‘Xoves de Verán’ con hinchables y fiesta de la espuma. Esta actividad estaba prevista para el pasado 28 de agosto, pero debido al pronóstico de lluvia tuvo que ser pospuesta. Para participar será necesario presentar los pases que se otorgarán en los comercios asociados con compras superiores a diez euros. El evento tendrá lugar en la Praza da Feira, desde las 17.00 horas hasta las 20.00, momento en el que se culminará la campaña con la fiesta de la espuma.
Mañana, a las 17.00 horas
