Qué hacer hoy 2 de septiembre en Vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 2 de septiembre de 2025 en Vigo:

Actos

«Parques Nacionais»

Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y realizada por Lunwerg, esta muestra a pie de calle revaloriza el trabajo de conservación realizado en estos entornos y su importancia para el futuro de nuestra biodiversidad. En total, reúne 93 impactantes imágenes o bien ganadoras o bien finalistas del concurso nacional Fotoparques.

Calle Príncipe, durante todo el día, hasta el próximo 30 de septiembre. Hoy, inauguración a las 12.00 horas.

A Teis se va de pinchos

El Centro Comercial Abierto Zona Teis organiza la duodécima edición de la Ruta de Pinchos, que se celebra en distintos locales del barrio hasta el 14 de septiembre.

Establecimientos del entorno del Mercado de Teis, a partir de las 20.00 horas.

The Champions Burger

Festival gastronómico para amantes de las hamburguesas y sus distintas preparaciones.

Terraza del Centro Comercial Vialia-Estación de Vigo, de 12.00 a 00.00 horas. Hasta el 7 de septiembre.

Uno de los puestos de venta de hamburguesas del festival The Champions Burger, en el Centro Comercial Vialia. / Jose Lores

Chapas decorativas

Taller infantil en Vialia-Estación.

En laplanta de Vigo Exporta del CC Vialia-Estación, desde las 17.30 horas. Inscripción previa en el punto de información.

Música

AlmaXa Dúo + Jam

Actuación del dúo que conforman Yudit Almeida, como contrabajista, y Xan Campos, como pianista. Ambos se juntan para transitar diferentes etapas del amor a través de composiciones de la contrabajista, así como boleros reinterpretados de una forma más moderna.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.15horas. Entrada: 5 euros.

