¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Como cada último sábado de agosto, los vecinos y vecinas de Agolada disfrutaron en Os Pendellos de una cena compartida, queimada y mucha música de Ana Kiro. La afluencia fue inferior a la de otros años y la llovizna interrumpió algún que otro baile, el buen ambiente , pero la cita del año que viene está asegurada.

A Estrada acogió el Xacobeo Pádel Tour / .

Las pistas del A Estrada Pádel se llenaron durante toda esta semana de participantes en la penúltima parada del Xacobeo Pádel Tour, donde el sábado se disputaron las finales de todas las categorías.

De paseo en «tren» por Cambados / .

Espacio Social A Estrada visitó el sábado la Romaría da Virxe da Lanzada, en Noalla, Sanxenxo. Disfrutaron de la misa, procesión y del buen tiempo, y por la tarde de un paseo en «tren» por Cambados.

Actividades

Cultura en Guimarei

La Asociación Deportivo Cultural de Guimarei organiza a mediados de mes su Semana Cultural. El programa arranca el jueves 11, con la inauguración de la exposición ‘Cicatriz’, de Elena Velasco, en el local social a las 19.00 horas. El viernes actúa la Coral Polifónica de Berres y Xosé Luna protagonizará un recital poético (21.00 horas), en la iglesia parroquial. El lunes 15 en el local social actúan Padre Xiao y Mago Toño, a las 21.00 horas. El martes, a la misma hora pero en el atrio de la iglesia, habrá un concierto de Manoele de Felisa. El miércoles 17 está programada la batukada ‘Latexo e percusión’, en el local social, a las 20.00 horas. La Semana Cultural remata con Manu Carbón el día 18 (a las 21.00 horas) y el laboratorio de experimentación escénica Darlle Bolo el 19, también a las 21.00 horas y en el local de la asociación.

Del 11 al 19 de septiembre.

Nuevo párroco en Cruces

El 15 de este mes Rubén Budiño Carreira toma posesión como nuevo párroco de la Unidad Pastoral de Vila de Cruces. Nació en 1989 en Arzúa, fue ordenado presbítero en 2015 en la Catedral de Santiago y ejerció su labor pastoral en Curtis.

El 15 de este mes.

Festas do Rosario en Goiás

La parroquia lalinense celebra sus Festas do Rosario el viernes, día 5, con dúo Punto Zero, Combo Dominicano y Eme Music. El domingo 7 tras la misa de las 12.30 tendrá lugar la procesión y el baile tradicional de la juventud. La Banda de Lalín amenizará la sesión vermú.

Los días 5 y 7.