Festival gratuito en el corazón de Galicia: una 'rave familiar' para despedir el verano a una hora y media de Vigo

Llega septiembre y con él nos despedimos del verano. Toca retomar el trabajo, pero todavía quedan algunos planes con los que amenizar la vuelta a la rutina, como el festival gratuito BaiLalín: una rave familiar a solo una hora y veinte de Vigo.

Este evento de música electrónica para todas las edades tendrá lugar el 20 de septiembre en Lalín (Pontevedra), como parte de la Festa das Dores 2025. Cinco Djs pincharán en la carpa del Campo da Feira durante el sábado, desde cerca de la medianoche hasta las cuatro y media de la madrugada.

Una experiencia propia de los grandes festivales

El espectáculo será presentado sobre el escenario A Gramola que, según la organización, «ofrece una experiencia audiovisual similar al de grandes festivales».

Los cinco artistas que pasarán por A Gramola pondrán a bailar a los vecinos de la comarca del Deza en un evento que planea ser «familiar sobre todo las primeras horas». Juanjo García, Dumore, Carlos López, Ole Costa y Olalla González serán los encargados de «tocar todos los estilos» y animar la fiesta para los jóvenes y no tan jóvenes del municipio pontevedrés.

Esta cita musical es el plan ideal para disfrutar del último fin de semana del verano, disfrutando de la gastronomía lalinense y las fiestas populares desde el corazón de Galicia con toda la familia.