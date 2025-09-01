Festival gratuito en el corazón de Galicia: una 'rave familiar' para despedir el verano a una hora y media de Vigo
Cinco DJ nacionales e internacionales pondrán a bailar este pueblo con una propuesta de música electrónica durante todo el día
Llega septiembre y con él nos despedimos del verano. Toca retomar el trabajo, pero todavía quedan algunos planes con los que amenizar la vuelta a la rutina, como el festival gratuito BaiLalín: una rave familiar a solo una hora y veinte de Vigo.
Este evento de música electrónica para todas las edades tendrá lugar el 20 de septiembre en Lalín (Pontevedra), como parte de la Festa das Dores 2025. Cinco Djs pincharán en la carpa del Campo da Feira durante el sábado, desde cerca de la medianoche hasta las cuatro y media de la madrugada.
Una experiencia propia de los grandes festivales
El espectáculo será presentado sobre el escenario A Gramola que, según la organización, «ofrece una experiencia audiovisual similar al de grandes festivales».
Los cinco artistas que pasarán por A Gramola pondrán a bailar a los vecinos de la comarca del Deza en un evento que planea ser «familiar sobre todo las primeras horas». Juanjo García, Dumore, Carlos López, Ole Costa y Olalla González serán los encargados de «tocar todos los estilos» y animar la fiesta para los jóvenes y no tan jóvenes del municipio pontevedrés.
Esta cita musical es el plan ideal para disfrutar del último fin de semana del verano, disfrutando de la gastronomía lalinense y las fiestas populares desde el corazón de Galicia con toda la familia.
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Davila 30/08/2025
- Un coche arde en el túnel de O Folgoso y obliga a cortar la A-52 en A Cañiza
- Evacúan en helicóptero a una mujer desde las Cíes con graves problemas respiratorios