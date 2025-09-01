Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el lunes 1 de septiembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 1 de septiembre de 2025 en Vigo:
The Champions Burger:
Festival gastronómico en el que los asistentes podrán degustar cualquiera de las diez hamburguesas disponibles y votar sus favoritas mediante una aplicación móvil, convirtiéndose en jueces del certamen. El precio de cada hamburguesa es de 12,50 euros.
- Terraza del Centro Comercial Vialia, de 12.00 a 0.00 horas. Hasta el 7 de septiembre.
Actos
San Campio
Fiesta en Valladares con misa mayor (12.15 h) y concierto de la Banda de Música Xuvenil de Xinzo (tras la procesión). A las 14.00 horas, entrada de las tradicionales Carrozas da Sobreira y da Garrida, junto a la del Freixo Rock. Cucañas (17.30 h) y verbena con las orquestas Panamá y Combo Dominicano.
- Recinto de fiestas de Valladares, todo el día.
Música
Tarde de baile
Música en directo (salsa, cumbia, merengue...).
- Luces de Bohemia (Colón, 34), de 19.00 a 21.00 horas.
Exposiciones
«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»
Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Comisariada por Javier Pérez Buján.
- Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.
