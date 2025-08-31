¿Qué hacer hoy en las comarcas?
La Banda de Música de Lalín ofreció ayer un concierto en el Salón Teatro, espacio al que fue trasladado el espectáculo previsto en la Praza da Igrexa por el mal tiempo. La formación, que tocó a las 19.00 horas. estuvo dirigida por Alejandro Carral Rodríguez.
La localidad trasdezana de A Bandeira acogió ayer el VII Open Internacional de Petanca Mixto «Suso Otero». La competición contó con la participación de cerca de 250 jugadores procedentes de Galicia y de distintos puntos de la geografía española.
El club Vilatuxe de fútbol celebró ayer su Festa do Río en la playa fluvial de Pozo do Boi. La jornada incluyó sesión vermú, una concurrida comida de confraternidad y la actuación de Mekánika Rolling Band y los pinchadiscos Kintana y Marcos Pacheco.
Los 45 participantes de la caminata organizada por el Concello de A Estrada bajo el programa Goza do Ulla, con la colaboración de SendeRuta, recorrieron 12 kilómetros del itinerario circular por las riberas del río Ulla, que tuvo su salida y llegada en Pontevea.
El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, y los concejales Amalia Goldar y Manuel Magariños despidieron a los niños y niñas saharauis que pasaron el verano con familias de A Estrada, donde aplaudieron el programa que lleva funcionando muchos años en la villa.
La Asociación de Veciños Vilar de Trasdeza, de Silleda, celebró ayer su Xantar de Verán con 120 comensales y una sobremesa que se prolongó hasta bien entrada la tarde. A lo largo de la jornada el prado junto al transformador contó además con hinchables..
