Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el domingo 31 de agosto en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 31 de agosto de 2025 en Vigo:
Romaría do Pan de Millo
Fiesta gastronómica organizada por el Centro Cultural y Recreativo de Cabral en la que se podrán degustar raciones de pulpo, churrasco, empanadas y sardinas asadas acompañadas de pan de maíz. Con música a cargo del grupo folclórico Tarambainas, la Banda de Música de la UVCD de Candeán, el grupo Loureiro Verde, la Banda de Gaitas de Cotogrande y Os Silandeiros.
- Parque forestal de Cotogrande (Cabral), durante todo el día.
Actos
Talleres didácticos en Vigo Nature
Propuestas educativas para toda la familia: «Alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium» (de 13.00 a 13.15 h.), «Escape room» (17.00 horas), «Especies exóticas invasoras» (18.00 h), «Enriquecemento ambiental burros» (19.00 h) y «O idioma das aves» (19.00 h).
- Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).
The Champions Burger
Festival gastronómico en el que los amantes de las hamburguesas podrán degustar numerosas posibilidades de este plato.
- Terraza del Centro Comercial Vialia, de 12.00 a 0.00 h. Hasta el 7 de septiembre.
Mercadillo
Mercado dominical en el que encontrar muebles, camisetas, ropa de verano, entre otras curiosidades y material «vintage».
- La Casa de la Abuela (calle Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.
San Campio
Fiesta en Valladares con misa cantada por la Coral Polifónica del CVC de Valladares (12.15 h) y concierto de la Unión Musical de Valladares (tras la procesión). A partir de las 23.00 horas, actuación de las orquestas Capitol y Ritmo Joven.
- Recinto de fiestas de Valladares, todo el día.
Música
Acoustic Mode
Música en directo.
- Chiringuito de Samil (avda. de Samil, 26), a las 20.00 horas.
