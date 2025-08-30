Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 30 de agosto de 2025 en Vigo:

Buster Keaton y Harold Lloyd en las Jornadas de Cine Mudo y Música

El festival MU2 ofrece una doble sesión cómica con la proyección de «Go West», de Buster Keaton, y «The Kid Brother», de Harold Lloyd. Con banda sonora a cargo de Caspervek Ensemble. Charla previa a cargo de Jorge de Arcos.

Fundación Sales (avenida de Europa, 52), a las 20.30 horas. Entradas: 11 euros.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Propuestas educativas para toda la familia: «Alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium» (de 13.00 a 13.15 h.), «O mundo dos réptiles» (17.00 horas), «Especies exóticas invasoras» (18.00 h), «O idioma das aves» (19.00 h) y «Exoplanetas» (19.00 h).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).

The Champions Burger

Festival gastronómico en el que los amantes de las hamburguesas podrán degustar numerosas posibilidades de este plato.

Terraza del Centro Comercial Vialia, de 12.00 a 0.00 h. Hasta el 7 de septiembre.

Música

Con las actuaciones de Paula Koops, Noan, Hey Kid , Fredi Leis, Marlon, Beret, Leire Martínez y Maldita Nerea.

Muelle de Transatlánticos, a partir de las 16.20 horas.

Casa Byron

Concierto de música experimental electroacústica y ambient.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3), a las 22.00 horas. Entradas: 5 euros.

Ardora Fest Pre Party

Música electrónica con Víctor Álvarez, David Flashback, Blach y Anxiety for Living.

Island Club (Pza. Estrela), desde las 23.30 horas. Entradas: 15 euros (12 anticipada).

Alex G

Sunset DJ session.

Chiringuito de Samil (Avd. Samil, 26), a las 20.00 h.

agenda@farodevigo.es