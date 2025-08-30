Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el sábado 30 de agosto en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 30 de agosto de 2025 en Vigo:
Buster Keaton y Harold Lloyd en las Jornadas de Cine Mudo y Música
El festival MU2 ofrece una doble sesión cómica con la proyección de «Go West», de Buster Keaton, y «The Kid Brother», de Harold Lloyd. Con banda sonora a cargo de Caspervek Ensemble. Charla previa a cargo de Jorge de Arcos.
- Fundación Sales (avenida de Europa, 52), a las 20.30 horas. Entradas: 11 euros.
Actos
Talleres didácticos en Vigo Nature
Propuestas educativas para toda la familia: «Alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium» (de 13.00 a 13.15 h.), «O mundo dos réptiles» (17.00 horas), «Especies exóticas invasoras» (18.00 h), «O idioma das aves» (19.00 h) y «Exoplanetas» (19.00 h).
- Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).
The Champions Burger
Festival gastronómico en el que los amantes de las hamburguesas podrán degustar numerosas posibilidades de este plato.
- Terraza del Centro Comercial Vialia, de 12.00 a 0.00 h. Hasta el 7 de septiembre.
Música
Galicia Fest
Con las actuaciones de Paula Koops, Noan, Hey Kid , Fredi Leis, Marlon, Beret, Leire Martínez y Maldita Nerea.
- Muelle de Transatlánticos, a partir de las 16.20 horas.
Casa Byron
Concierto de música experimental electroacústica y ambient.
- Sala Kominsky (Irmandiños, 3), a las 22.00 horas. Entradas: 5 euros.
Ardora Fest Pre Party
Música electrónica con Víctor Álvarez, David Flashback, Blach y Anxiety for Living.
- Island Club (Pza. Estrela), desde las 23.30 horas. Entradas: 15 euros (12 anticipada).
Alex G
Sunset DJ session.
- Chiringuito de Samil (Avd. Samil, 26), a las 20.00 h.
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Davila 27/08/2025