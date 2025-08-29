Zålomon Grass y Pablo Leira actúan en el primer Festival Splash!, en Patos

El grupo vigués Zålomon Grass y el cantante ferrolano Pablo Leira comparten cartel en la primera edición del Festival Splash!, que se celebrará mañana, desde las seis de la tarde, en el Malabar Pénjamo, en la playa de Patos, en Nigrán. Con este festival, el local pone el broche de oro a un verano lleno de actuaciones musicales, mientras que para la banda viguesa de hard rock y psychedelic blues, es una oportunidad de ofrecer un concierto diferente a los que han estado ofreciendo en una gira de verano muy intensa.

«Siempre es un placer actuar al aire libre, aún con luz y con el mar de fondo, y para un público tan diferente al que suele ir a vernos, más familiar», explica Mauro Comesaña, batería y voz.

Este primer Festival Splash!, que se celebrará con el lema de «Psychedelic Edition», incluirá, además de las actuaciones del cantante de psychedelic pop y folk Pablo Leira (19.00 horas) y Zålomon Grass (21.00 h.) y una sesión de DJ de la mano de Diego de la Church (18.00 horas), además de Van Tattoo tatuando en directo.

Según Comesaña, este festival nace con vocación de continuidad para despedir el verano en este local de Patos, en el que la banda viguesa no había actuado aún este año. «Nos hace mucha ilusión regresar. Va a ser un final de fiesta muy especial, en un lugar cómodo, y con muchas horas de entretenimiento para todos los públicos», explica.