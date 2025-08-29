Arranca la fiesta medieval más importante de Galicia: se celebra este fin de semana y está a menos de una hora de Vigo

Como anuncian las lluvias, el verano en Galicia está terminando. Sin embargo, el último fin de semana de agosto se despide por todo lo alto, hoy arranca una de las fiestas medievales más importantes de Galicia: la Festa da Istoria. Sí, estás leyendo bien, sin h.

Desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto Ribadavia (Ourense), uno de los pueblos más bonitos de Galicia, viaja al pasado para recrear las costumbres y actividades de quienes poblaron la localidad hace siglos. Esta celebración es tan importante que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1997.

Durante tres días, la villa ourensana se llenará de comida, música, espectáculos y recreaciones históricas que acercan la Edad Media al presente. Lo mejor de todo: está a menos de una hora de Vigo.

Festa da Istoria 2025: Programación

Quienes se acerquen hasta la Festa da Istoria no solo deben vestirse acorde a la época, también deben pasarse por el Banco de la Alhóndiga y cambiar sus modernos euros por la moneda medieval de la fiesta: los maravedíes.

Otro año más, los visitantes podrán disfrutar de los eventos más populares de esta celebración: la boda judía, el torneo y la cena medieval, el mercado, el ajedrez viviente, la demostración de oficios tradicionales y el desfile.

Durante este viernes Ribadavia se empezará a llenar de trajes medievales y armaduras en una jornada en la que el plato fuerte será el correfoc, ideal para abrir apetito para los actos del sábado 30.

A las 11.00 horas del sábado comenzará el Gran Desfile de la Istoria, seguido de la lectura del pregón y del nombramiento de los Notables de la Istoria.

Las puertas del Castillo de los Sarmiento se abrirán a las 12.00 horas. Allí podremos disfrutar de distintas actividades como el teatro, el tiro con arco, la cetrería y los oficios de época. Recuerda que debes ir vestido con un traje medieval para que te dejen entrar al recinto.

La boda judía es uno de los eventos más esperados de cada año. / Festa da Istoria

Unas horas después se celebrarán los eventos más icónicos de la fiesta: el baile de las Doñas, la boda judía, el duelo y el ajedrez viviente. Otros puntos fuertes del día serán los Tabaleiros de la Istoria (17.30), la carrera de cubas (18.30) y la actuación del grupo folk, Tanto nos Ten (23.00 horas) en la Plaza de San Martiño. Este concierto cierra la jornada.

El domingo 31 la atracción principal será el mercado artesanal, que permanecerá abierto todo el día (de 12 a 22.00 horas) en el casco histórico de Ribadavia. Esto pondrá fin a una celebración que, como recuerda el National Geographic «una de las fiestas históricas más populares de Galicia».