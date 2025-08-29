Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 29 de agosto de 2025 en Vigo:

Dani Fernández e Izal, platos fuertes del Galicia Fest

El festival reunirá hoy y mañana a 15 artistas, 12 DJ y actividades complementarias. Hoy se suben al escenario, por orden de actuación, Éxtasis, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras, Dani Fernández, Mikel Izal y Dorian. (Entradas agotadas para hoy, pero aún disponibles para mañana sábado).

Muelle de Transatlánticos, a partir de las 16.15 horas.

Actos

‘Performance’ de Marc Vives

El artista Marc Vives presenta su ‘performance’ «SSSSS», que estrena en Galicia en el marco del ciclo Artes Vivas de la Bienal de Pontevedra .

Museo do Mar (Avda. Atlántida, 160), a las 20.00 horas.

Cine: «Nosferatu»

Proyección del filme de F.W. Murnau (1922) dentro de las Jornadas de Cine Mudo y Música de Vigo, MU2. Con banda sonora a cargo de Caspervek Ensemble.

Fundación Sales (avenida de Europa, 52), a las 20.30 horas. Entradas: 11 euros.

Música

IL Harmonica Trío

Sonido de jazz combinado con ritmos de música sudamericana

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas.

Homenaje a Michael Jackson

Proyección del concierto Live in Bucharest, de 1992, por el 67 aniversario del nacimiento del artista.

Bar Tipo X (Real, 21), a partir de las 21.30 horas.

The Tremenders

Tributo al soul.

Chiringuito de Samil (Avda. de Samil, 26), a las 20.00 horas.

Fiesta cubana

Música, comida y coctelería cubana.

Island Club (Praza da Estrela), a partir de las 21.00 horas. Entradas: 3 euros.

Fiesta DJ

Con DJ Dinand, Kike Sax y Los Lunes al Sol.

Chiringuito de la Marina (Puerto Marina Dávila - Bouzas), a partir de las 20.30 horas.

Exposiciones

«Deseo trashumente»

El artista argentino Adrián Pandolfo exhibe su colección de litografías más recientes inspiradas en ambas márgenes del océano Atlántico.

La Galeríajazz (Ronda de Don Bosco, 21), de martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de agosto.

