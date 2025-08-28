El plan más mágico del final del verano en Galicia: mirar las estrellas con 14 actividades gratuitas

El verano está terminando y muchas personas buscan planes cercanos para exprimir al máximo las vacaciones. Si te encuentras en el sur de Galicia, no puedes perderte el plan más mágico para el final del verano con estas 14 actividades gratuitas para ver las estrellas.

El grupo de desarrollo rural Galicia Suroeste pone en marcha un ciclo de actividades de iniciación a la observación del cielo nocturno en 14 concellos de las comarcas de Vigo y Baixo Miño. Estas actividades forma parte del programa 'Os Ceos de Galicia Suroeste', como parte de la candidatura de la región como Destino Turístico Starlight.

Este proyecto busca la protección y conservación del cielo nocturno y el impulso del astroturismo como impulso para la economía de estos municipios.

Un ciclo con expertos para descubrir el cielo

La inscripción gratuita se abrirá al público mañana, 29 de agosto, en la web oficial de Galicia Suroeste. Entre septiembre y octubre se realizarán 14 salidas nocturnas guiadas por expertas certificadas por la fundación Starlight.

Estas salidas buscarán acercar la astronomía al público en estas fechas:

Septiembre : Mos (día 5), Pazos de Borbén (día 6), Baiona (día 7), Redondela (día 12), Fornelos de Montes (día 13), Tui (día 14), Gondomar (día 20), Soutomaior (día 26) y Nigrán (día 27).

: Mos (día 5), Pazos de Borbén (día 6), Baiona (día 7), Redondela (día 12), Fornelos de Montes (día 13), Tui (día 14), Gondomar (día 20), Soutomaior (día 26) y Nigrán (día 27). Octubre: Tomiño (día 3), O Porriño (día 4), O Rosal (día 10), Oia (día 11) y A Guarda (día 12).

Antes de finalizar el año, la región Galicia Suroeste recibirá el distintivo de la Fundación Starlight, una certificación internacional que reconoce la calidad del cielo nocturno y su protección como patrimonio natural, paisajístico, cultural y científico.