El Galicia Fest cuelga el cartel de no hay billetes: 6.500 asistentes por jornada
La nueva cita festivalera debuta con el objetivo de la organización cumplido
El Galicia Fest cuelga el cartel de entradas agotadas tras vender todas las localidades diarias y abonos para su primera edición, «cumpliendo el objetivo de convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del verano».
Se celebrará en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo mañana, viernes 29 de agosto, y el sábado 30 de agosto, con las actuaciones de Éxtasis, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras, Dani Fernández, Mikel Izal, Dorian, Paula Koops, Noan, Hey Kid, Fredi Leis, Marlon, Beret, Leire Martínez y Maldita Nerea.
Junto a ellos, los DJ’s Adrián Gold, AFFA Music, Bea Fernándes, Carlos Trini, David Ribeiro, Diego Mariño, DJ Charlie, José Gómez, Khris Guez, Toni Seijas, TuyYo DJ y Víctor Rivas. El lleno garantiza una afluencia de 6.500 personas cada día.
«Con una programación pensada para todos los públicos, un entorno cuidado en un lugar privilegiado, zona de foodtrucks y una oferta musical de primer nivel, el Galicia Fest apuesta por una experiencia completa que va más allá de los conciertos y que tiene la vocación de convertirse en una cita anual de referencia», explica la organización.
Programación por días
Mañana, viernes 29, el público podrá vibrar con los directos de Dani Fernández, Mikel Izal, Dorian, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras y Éxtasis. El sábado, día 30, el cartel está encabezado por Beret y Leire Martínez, a los que se suman Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.
El Galicia Fest cuenta con el respaldo de la Deputación de Pontevedra, además del patrocinio de marcas como Vibra Mahou – la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo-, Royal Bliss, Bico de Xeado, Coren, Vepersa y Santander Music.
