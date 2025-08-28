Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el jueves 28 de agosto en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 28 de agosto de 2025 en Vigo:
Vialia rinde culto a las hamburguesas
La terraza del Centro Comercial Vialia-Estación acoge de nuevo, desde hoy y hasta el 7 de septiembre, el festival gastronómico The Champions Burger, en el que los amantes de las hamburguesas podrán degustar numerosas posibilidades del contundente plato.
- Terraza del Centro Comercial Vialia, hoy, inauguración a las 20.00 horas. Hasta el 7 de septiembre.
Actos
Cine mudo en la Fundación Sales
Proyección de «Y sin embargo hemos nacido» (1932), una comedia dramática de corte familiar obra del japonés Yasujiro Ozu, precedida por un cortometraje.
- Fundación Sales (avenida de Europa, 52), a las 20.30 horas. Entradas: 11 euros.
Talleres didácticos en Vigo Nature
Propuestas educativas para toda la familia: «Alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium» (de 13.00 a 13.15 h.), «Xogando coas sementes na horta» (18.00 horas) y «Horta se bichos ao rescate» (19.00 h.)..
- Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).
Presentación de libro
«Jade helado, tigre blanco», de la poetisa viguesa Ana M. González, residente en Beijing (China), editado por la catalana Libros de Aldarán.
- Galería Maraca (Rúa Doutor Cadaval, 12, bajo), a las 19.30 horas.
«Cultura: Integración / Desintegración»
Título del faladoiro de Xavier Queipo na sede do colectivo cultural RíoLagares.
- RíoLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.
Música
Jay Doe, blues sessions
Javier Casal, acompañado por el bajista Alexandre Pisca y por Manu Ares a la batería y percusión, deja escapar su «alter ego» más blusero con el nombre de Jay Doe.
- La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entrada: 6 euros
Agrupación Musical de Vincios + Unión Musical de Valladares
Concierto programado en el tercer Certame de Bandas de Música. de Valladares
- Torreiro de San Campio (Valladares), a las 21.00 horas.
Algo pasa con Mery
Dúo formado por los músicos Adrián Vicente y Mery Aguete.
- Chiringuito de Samil (Avda. de Samil, 26), a las 20.00 h.
Jaque
Concierto.
- Chiringuito de La Fuente, a las 20.00 horas.
