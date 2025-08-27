Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

«La casa de la Troya» abre las Jornadas de cine mudo en la Fundación Sales

La proyección, a la que pone música el Caspervek Ensemble, abre el ciclo MU2, que incluye otras actividades paralelas (www.mu2.caspervek.com). Antes, la musicóloga Estíbaliz Santamaría ofrecerá una charla .

Fundación Sales (Avenida de Europa, 52), a las 20.30 h. Entradas: 11 euros.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Propuestas educativas para toda la familia: «Alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium» (de 13.00 a 13.15 h), «A cara oculta da lúa» (18.00 horas) y «O ceo nocturno» (19.00 h).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).

Música

La Sombra de Justine

Pop español.

Chiringuito de Samil (Avda. de Samil, 26), a las 20.00 horas.

III Certame de Bandas de Música

Actúan el Ateneo Musical de Bembrive y la Agrupación Musical Atlántida de Matamá.

Torreiro de San Campio (Valladares), a las 21.00 horas.

Exposiciones

«Art Vigo»

Feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques creativos muy diversos. Organiza: Espacio Beny.

Galerías Durán (entre Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

Alba Villar

«Más allá»

Joaquín Moldes, artista autodidacta, reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

