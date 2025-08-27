Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el miércoles 27 de agosto en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 27 de agosto de 2025 en Vigo:
«La casa de la Troya» abre las Jornadas de cine mudo en la Fundación Sales
La proyección, a la que pone música el Caspervek Ensemble, abre el ciclo MU2, que incluye otras actividades paralelas (www.mu2.caspervek.com). Antes, la musicóloga Estíbaliz Santamaría ofrecerá una charla .
- Fundación Sales (Avenida de Europa, 52), a las 20.30 h. Entradas: 11 euros.
Actos
Talleres didácticos en Vigo Nature
Propuestas educativas para toda la familia: «Alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium» (de 13.00 a 13.15 h), «A cara oculta da lúa» (18.00 horas) y «O ceo nocturno» (19.00 h).
- Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).
Música
La Sombra de Justine
Pop español.
- Chiringuito de Samil (Avda. de Samil, 26), a las 20.00 horas.
III Certame de Bandas de Música
Actúan el Ateneo Musical de Bembrive y la Agrupación Musical Atlántida de Matamá.
- Torreiro de San Campio (Valladares), a las 21.00 horas.
Exposiciones
«Art Vigo»
Feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques creativos muy diversos. Organiza: Espacio Beny.
- Galerías Durán (entre Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.
«Más allá»
Joaquín Moldes, artista autodidacta, reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.
- Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.
«Claros del bosque»
Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.
- SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una «auténtica parrillada argentina» que hay en Santiago: «Me sentí como en casa durante dos horas»
- Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso
- Memorias de la movida viguesa
- Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión: más de 500 euros y solo 2 requisitos