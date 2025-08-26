Botos festeja en honor a San Antonio

La parroquia de Lalín lleva desde el domingo en fiestas, primero por San Bartolomeu, y ahora por San Antonio. Ayer, comenzó el programa con la misa solemne a las 12:30 horas, acompañada por la Coral de Botos, seguida de una procesión. A lo largo del día, hubo actuaciones del dúo Pachi Show, encargados de amenizar la sesión vermú y la verbena a partir de las 22:00 horas. Más tarde, a las 23:15 horas, comenzaron las actuaciones de final de fiesta de la orquesta Cinema y la Olympus.

Qué hacer en las comarcas

Krowd Trío de concierto en Lalín

Krowd Trío fueron los encargados de cerrar el programa Lalín con ritmo del 2025. Esta iniciativa programó seis conciertos entre julio y agosto al aire libre, entre los que tocaron El Gran Guateque, Gold & Colt, Castro y los escoltas, Quinkillada y Pepe Piña. La actuación del viernes pasado se celebró a partir de las 21:00 horas en rúa Rosalía de Castro, un concierto de un grupo especializado en versiones originales de clásicos.

Actos

En forma con Os Bolechas

Os Bolechas regresan a Lalín, a la Praza da Igrexa, para presentar O gran reto. Con su caravana llena de sorpresas, traen a los más peques una nueva misión: ponerse en forma y dar lo mejor de sí. Deporte, trabajo en equipo, gallego y mucho humor serán los ingredientes de esta aventura sobre ruedas. Es una actividad que el Concello desenvuelve con la colaboración del programa Falaredes 2025, para niños de entre 4 y 9 años y sus familias.

Hoy a las 18:30 horas

Donar sangre en Lalín

El punto móvil de donación de sangre también vuelve a Lalín, en este caso será la última de las paradas programadas en el Deza dentro de la campaña de aportaciones veraniegas bajo el lema «este verano, antes de viajar, dona sangre». El primer día, viernes, estará entre las 10:30 y las 14:00 horas, y de 17:00 a 21:00 horas. El sábado, de 10:30 a 14:30.

5 y 6 de septiembre

Actividades en Noceda

El centro social de Noceda ya cuenta con programa de actividades para el comienzo del curso en su Centro Social. Este año habrá pilates, clases de baile (de bachata, salsa, merengue y roda de casino), gimnasia para mayores, informática (para alfabetización digital básico) y canto y percusión tradicional.

En septiembre y octubre

Fiestas en Presqueiras

Presqueiras celebra sus fiestas en honor a la Virxe dos Remedios. Arrancan el viernes 5 con una cena junto a la casa escuela, seguida de música con el Grupo Azabache y La Gramola. El día 7 habrá misa, procesión y concierto de Os Abrentes de Cerdedo. Por lar tarde será el Campeonato de Chave y habrá hinchables gratuitos.

5,7 y 8 de septiembre