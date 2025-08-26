Apocalipsis zombi en Vigo: Cientos de no muertos tomarán las calles de la ciudad

La ciudad olívica sufrirá una invasión zombi el próximo sábado 13 de septiembre. Este 'Zombie Walk' será uno de los eventos del Galician Freaky Film Festival (GFFF), un festival que combina el cine de terror, la performance callejera y el cosplay.

La marcha saldrá desde el Museo MARCO y llenará el centro de Vigo con cientos de personas dispuestas a divertirse y dar espectáculo. La marcha terminará con un flashmob y un concurso de disfraces.

La jornada arranca a las 17.30 horas en la plaza del MARCO con una sesión de maquillaje gratuita para niños y adultos, el 'Tocador Zombi'. Mientras los profesionales de la caracterización convierten a los vecinos de Vigo en muertos vivientes, los asistentes podrán inscribirse en la 'Pasarela Zombi' que cerrará el evento.

A las 20.30 horas, cuando empiece a caer la noche, la comitiva macabra iniciará su recorrido por la Rúa do Príncipe hasta llegar al Paseo de Alfonso XII. Los participantes estarán metidos en el papel de zombis, reproduciendo los sonidos y andares de los icónicos monstruos del cine de terror.

Un baile de película y un concurso de disfraces

A las 21:15, con la comitiva situada en el Paseo Alfonso XII, los zombis sorprenderán a los viandantes con un flashmob al ritmo de Time Warp, una de las canciones del musical The Rocky Horror Picture Show. Los días previos al evento, la organización del festival subirá a sus redes sociales un vídeo tutorial para que aprendan el baile del flashmob.

Cartel promocional del Zombi Walk organizado por el GFFF. / GFFF

Después de la coreografía se celebrará el concurso de disfraces. Un jurado formado por profesionales del audiovisual valorarán el vestuario, maquillaje, creatividad e interpretación de cada participante para escoger al ganador del Premio Zombi Freak 2025.

El festival organizará distintas actividades durante el mes de septiembre, incluyendo programación para niños los días 20 y 21 de septiembre y la emisión de películas de terror en los Cines Tamberlick entre el 19 y el 27 de ese mismo mes. El GFFF tendrá su gran clausura con la proyección de The Rocky Horror Picture Show el día 27.