Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 26 de agosto de 2025 en Vigo:

David Puime Quartet

Versiones del pianista Cedar Walton, piezas del folclore brasileño y composiciones originales a cargo de Fernando Sánchez (saxo tenor), Sumil López (piano), Alex Touceda (contrabajo) y David Puime (batería). Seguirá una ‘jam session’.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.15 horas. Entradas: 8 euros.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Propuestas educativas para toda la familia: «Alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium» (de 13.00 a 13.15 horas), «Enriquecemento ambiental suricatas» (18.00 horas) y «Camuflaxe animal» (19.00 horas.).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).

Club de Lectura

Sesión en torno a la obra de Xurxo Borrazás.

RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.

Fiesta del agua

Actividades para los niños.

CC Vialia-Estación, a las 18.00 horas.

Música

Bela y Charlo

Versiones.

El Chiringuito de la Fuente (Avda. Samil, 24), a las 20.00 horas.

Pa Ti Na Ma

Flamenco pop.

Chiringuito de Samil (avda. de Samil, 26), a las 20.00 horas.

Exposiciones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. Cuenta con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del caricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la artista argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

«Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural boucense, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

