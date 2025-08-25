Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 25 de agosto de 2025 en Vigo:

«Art Vigo»

Feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques muy diversos. Organiza: Espacio Beny.

Galerías Durán (entre las calles Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

Exposiciones

«Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural en la villa marinera, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a la labor de las mujeres boucenses.

Pérgola de Bouzas (calle Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del primero: una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que el lalinense se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Comisariada por Javier Pérez Buján.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Alumnado de Morisot

Obras de los alumnos de pintura e ilustración del taller.

En Tapas Areal (México, 36), en horario de apertura al público.

