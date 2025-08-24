Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 24 de agosto de 2025 en Vigo:

Romería de San Bartoloméu en la capilla del monte Alba

Con las gaitas de No Colo do Vento y la charanga Os Caramujas, Romería de San Bartoloméu, con misas, subida de la imagen del santo y servicio de bar, en la Casa das Novenas, con sardinas asadas, oreja, pulpo y vino (debajo de la capilla).

Monte Alba- Valladares, con misa en la parroquia, a las 08.30; subida de la imagen, a las 9.00; y eucaristías en la capilla del Alba, a las 09.00, 10.30, 12.00 y 18.00 horas.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Actividades para hoy: «Escape room» (17.00 h.), «Especies exóticas invasoras» (18.00), «Enriquecimiento ambiental de burros» (19.00), «O idioma das aves» (19.00) y tirolinas (18.00 a 20.00). Antes, alimentación de fauna (13.00 h.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 17.00 a 21.00 horas.

Tardeo en Galidancia

Baile social con música afrolatina bailable, salsa, bachata, merengue o kizomba

Island Club (plaza de la Estrella), de 19.00 a 23.00 horas. Entrada gratuita.

Mercadillo en la Casa de la Abuela

Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles, artículos «vintage», entre otros.

Casa de la Abuela (Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Exposiones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del catricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

