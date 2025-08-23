Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 23 de agosto de 2025 en Vigo:

«Emma», romanticismo en los jardines del Quiñones de León

Bajo el título «Érase una vez en una mansión británica»,continúa en los jardines del pazo Quiñones de León, en Castrelos, el ciclo de cine al aire libre de entrada gratuita. Hoy se exhibe el filme «Emma», pararománticos y amantes de los salones de época.

Jardines del pazo Quiñones de León (parque de Castrelos), a las 22.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo (200 sillas).

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, actividades «O mundo dos artrópodos» (17.00 horas), «Aves irrecuperables» (18.00), «Plantnet» (19.00) y «Fenómenos do ceo» (19.00), con la posibilidad de jugar en la tirolina entre los árboles, de 17.00 a 20.00 horas. Además, de 13.00 a 13.15 horas, los interesados pueden ver la alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium del recinto, pudiendo observar su dieta y su forma de alimentarse.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 17.00 a 20.00 horas.

Exposiciones

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que el artista lalinense se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. La muestra está comisariada por Javier Pérez Buján.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Alfonso Galván

La obra original de este artista tiene un fuerte contenido social, para proseguir con imágenes de una naturaleza onírica, en la que se mezclan as referencias culturales, símbolos y juegos.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 7 de septiembre.

«Peladas eran , peladas serán... Tódalas meigas que andan polo chan»

Rebeca Lar reinterpreta las corozas o capirotes empleadas por la Inquisición como elemento estigmatizante. Las piezas aparecen bordadas con testos del «Malleus Maleficarum», que proclamaba el carácter maléfico femenino.

Museo Liste (calle Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos). Hasta el 30 de septiembre.

Irene Ceballos. Relato verídico da viúva de Policarpo Sanz

Recorrido biográfico por la vida de Irene Ceballos Sánchez (1851- 1935), viuda del filántropo vigués Policarpo Sanz, que pone de manifiesto su valioso papel en la ciudad. La exposición presenta más de treinta obras de arte del legado Policarpo Sanz-Irene Ceballos, con numerosos ejemplos de artes decorativas que ornamentaban sus casas de París y Madrid. Una breve pieza audiovisual hace posible a presencia, con la ayuda de la inteligencia artificial, de la propia Irene Ceballos en la exposición..

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 19 de octubre.

«Savia y sangre»

La exposición reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la creadora argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

