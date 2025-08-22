Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 22 de agosto de 2025 en Vigo:

Cine al aire libre en el pazo Quiñones de León

Bajo el título «Érase una vez en una mansión británica», este viernes arranca en los jardines del pazo Quiñones de León, en Castrelos, un ciclo de proyecciones de cine al aire libre de entrada gratuita. Hoy se exhibe la cinta de animación «Corgi: las mascotas de la reina».

Jardines del pazo Quiñones de León (Castrelos), a las 22.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo (200 sillas).

Actos

Actividades de verano en el Pazo de Castrelos

Talleres concebidos para niños de entre 5 y 12 años de edad, planteados como una experiencia única que promueve el aprendizaje divertido, activo y significativo, favoreciendo asimismo el conocimiento y la valoración de las colecciones museísticas del patrimonio cultural de la ciudad.

De 10.30 a 13.30 horas. Actividad gratuita. Información e inscripción: museoeduca@vigo.org o 615 258531. Hoy y mañana y del 26 al 29 de agosto y del 2 al 5 de septiembre.

Música

Amorodo

Hip hop en gallego. Presenta su nuevo EP «Tregua» en un concierto dentro del ciclo «Curiosidades Solita».

Villa Solita (Camiño Freixeiro, 14 Alcabre), a las 21.00 horas.

Exposiciones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del catricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la artista argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 h. Hasta el 21 de septiembre.

«Art Vigo»

Feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques creativos muy diversos. Organiza: Espacio Beny.

Galerías Durán (entre Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

«Más allá»

Joaquín Moldes, artista autodidacta, reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

«Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural boucense, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

«100/Sem artistas brasileiros em cartaz»

Muestra colectiva que reúne la obra de cien creadores contemporáneos de Brasil dentro de un diálogo cultural paralelo con una exposición en Río con 100 artistas gallegos.

Galería Apo’strophe (CC Plaza E). Martes, viernes y sábados, de 18.00 a 20.00 horas. Hasta el 5 de septiembre.

«Deseo trashumente»

El artista argentino Adrián Pandolfo exhibe su colección de litografías más recientes inspiradas en ambas márgenes del océano Atlántico.

La Galeríajazz (Ronda de Don Bosco, 21), de martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de agosto.

