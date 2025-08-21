Guía completa del Río Verbena Fest 2025: horarios, artistas y cómo llegar

Los días días 22 y 23 de agosto el Recinto Ferial de Pontevedra acogerá a 19 artistas de todo tipo de estilos musicales

Xoel López será uno de los rostros conocidos que llenarán de música la Boa Vila.

Xoel López será uno de los rostros conocidos que llenarán de música la Boa Vila. / Gustavo Santos

Pablo Varela

Este fin de semana la Boa Vila acoge la tercera edición del Río Verbena Fest. Los días 22 y 23 de agosto 19 artistas de distintos estilos musicales se pasarán por las orillas del río Lérez para hacer bailar y cantar a Pontevedra.

Todavía quedan entradas a la venta para quienes quieran disfrutar de dos días de indie, rock e incluso rap con artistas como Loquillo, Xoel López o YSY A.

Horarios y artistas

El viernes 22 de agosto el festival arranca con algunas de las voces más conocidas del país, como Loquillo, Coque Malla o los gallegos Xoel López y Andrés Suárez. La programación del día la completan grupos como Efecto Pasillo, Orzán, Terapia de Grupo y Guateque Big Band.

Para quienes buscan propuestas emergentes, el sábado 23 podrán moverse al ritmo de artistas como YSY A, Álvaro Luna, Nil Moliner o Carlos Sadness. Completan el cartel las actuaciones de Malmö 040, Carla Lourdes, Taïn, Mamasución, Javier Lago y Sergio El Indio DJ

Si no puedes asistir todavía puedes disfrutar de la música, la plataforma digital Agalega.gal retransmitirá los conciertos de Coque Malla, Xoel López, Nil Moliner y Carla Lourdes.

Noticias relacionadas y más

Cómo llegar al Río Verbena Fest 2025

El festival no tiene pérdida. Basta con cruzar el puente de Santiago para llegar a la explanada del Recinto Ferial de Pontevedra. Allí encontrarás los escenarios sobre la calle Alexandre Bóveda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents