Guía completa del Río Verbena Fest 2025: horarios, artistas y cómo llegar

Este fin de semana la Boa Vila acoge la tercera edición del Río Verbena Fest. Los días 22 y 23 de agosto 19 artistas de distintos estilos musicales se pasarán por las orillas del río Lérez para hacer bailar y cantar a Pontevedra.

Todavía quedan entradas a la venta para quienes quieran disfrutar de dos días de indie, rock e incluso rap con artistas como Loquillo, Xoel López o YSY A.

Horarios y artistas

El viernes 22 de agosto el festival arranca con algunas de las voces más conocidas del país, como Loquillo, Coque Malla o los gallegos Xoel López y Andrés Suárez. La programación del día la completan grupos como Efecto Pasillo, Orzán, Terapia de Grupo y Guateque Big Band.

Para quienes buscan propuestas emergentes, el sábado 23 podrán moverse al ritmo de artistas como YSY A, Álvaro Luna, Nil Moliner o Carlos Sadness. Completan el cartel las actuaciones de Malmö 040, Carla Lourdes, Taïn, Mamasución, Javier Lago y Sergio El Indio DJ

Si no puedes asistir todavía puedes disfrutar de la música, la plataforma digital Agalega.gal retransmitirá los conciertos de Coque Malla, Xoel López, Nil Moliner y Carla Lourdes.

Cómo llegar al Río Verbena Fest 2025

El festival no tiene pérdida. Basta con cruzar el puente de Santiago para llegar a la explanada del Recinto Ferial de Pontevedra. Allí encontrarás los escenarios sobre la calle Alexandre Bóveda.