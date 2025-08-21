La fiesta de la empanada más popular de Galicia en 2025 está en Pontevedra y tiene un origen muy particular

Este fin de semana se celebra la Fiesta de la Empanada de Bandeira, la más popular de Galicia. En una región donde la gastronomía juega un papel central en la identidad de cada municipio, este pueblo pontevedrés celebra un plato a la altura del pulpo á feira o del marisco: la empanada.

Esta insignia de la cocina tradicional gallega se presta a presentarse con mil variantes: desde un relleno de pollo hasta otro de zamburiñas, pasando por masas de trigo o de maíz. Entre los días 21 y 24 de agosto, este pueblo del municipio de Silleda celebra una fiesta que atrae cientos de visitantes dispuestos a pasarlo bien y no quedarse con hambre.

Cincuenta años de una merienda entre vecinos

La Fiesta de la Empanada de Bandeira está reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia y ya lleva más de cincuenta años compartiendo comida y diversión entre vecinos y curiosos.

El origen de este evento no puede ser más popular, en 1974 un grupo de amigos improvisó una merienda en el bosque con las empanadas caseras como plato principal. La idea triunfó y al año siguiente tuvo lugar la primera edición oficial. Como dato curioso, en esa primera fiesta oficial se exhibieron las empanadas sobre un carro de vacas.

Desde entonces, Bandeira dobla y triplica su población gracias a momentos tan esperados como el concurso de empanadas o su posterior subasta pública. El concurso cuenta con tres categorías: profesionales, amateurs y crianzas (niños de 6 a 12 años).

El jurado valora todas las variantes de la empanada: su aspecto, su masa, el relleno o lo innovadora o tradicional que es respecto a la receta clásica. Cuando se escogen las ganadoras, estas se subastan y la recaudación se destina a fines sociales y culturales en el pueblo.

La empanada es la protagonista, pero también la excusa perfecta para reforzar los lazos de la comunidad, celebrar actividades culturales y ofrecer a todo tipo de propuestas a personas de todas las edades en una de las fiestas gastronómicas más esperadas de Galicia.