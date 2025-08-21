Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 21 de agosto de 2025 en Vigo:

Jay Doe, «One man blues band», de concierto en La Pecera

Javier Casal deja escapar su «alter ego» más blusero con el nombre de Jay Doe. En su actuación ofrecerá versiones de artistas de la talla de Robert Johnson, Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broonzy, Elmore James, combinándolas con temas más populares de Eric Clapton o los Rolling Stones, haciendo asimismo alguna incursión en melodías de películas muy conocidas pero siempre en torno al blues, el rhythm and blues o el country, con siempre dinámicos escarceos con el swing y el jazz..

La Pecera (calle Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entrada: 6 euros.

Actos

Actividades didácticas Vigo Nature

Hoy, jueves, «Horta chea de sorpresas» (18.00 horas) y «Biodetectives na horta» (19.00). Los participantes aprenden cómo mantener sana la huerta y qué organismos habitan en ella. Además, de 13.00 a 13.15 horas, alimentación de tortugas e iguanas.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 18.00 a 20.00 horas.

Círculo de lectura

Trae tu libro preferido y lee tres páginas para el círculo de lectores del colectivo cultural RioLagares.

RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas

Actividades de verano en el Pazo de Castrelos

Talleres concebidos para niños de entre 5 y 12 años de edad,planteados como una experiencia única que promueve el aprendizaje divertido, activo y significativo, favoreciendo asimismo el conocimiento y la valoración de las colecciones museísticas del patrimonio cultural de la ciudad.

De 10.30 a 13.30 horas. Actividad gratuita. Información e inscripción: museoeduca@vigo.org o 615 258531. Hoy y mañana y del 26 al 29 de agosto y del 2 al 5 de septiembre.

Exposiciones

Alfonso Galván

La obra original de este artista tiene un fuerte contenido social, para proseguir con imágenes que provienen de una naturaleza onírica, en la que se mezclan las referencias culturales, los símbolos y hasta los juegos.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 7 de septiembre.

«Peladas eran , peladas serán... Tódalas meigas que andan polo chan»

Rebeca Lar reinterpreta las corozas o capirotes de la Inquisición como elemento estigmatizante. Las piezas aparecen bordadas con testos del «Malleus Maleficarum», que proclamaba el carácter maléfico femenino.

Museo Liste (Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos ). Hasta el 30 de septiembre.

«Irene Ceballos. Relato verídico da viúva de Policarpo Sanz»

Recorrido biográfico por la vida de Irene Ceballos Sánchez (1851- 1935), viuda del filántropo Policarpo Sanz, que pone de manifiesto su valioso papel en la ciudad. La exposición presenta unas treinta obras del legado Policarpo Sanz-Irene Ceballos, con ejemplos de artes decorativas que ornamentaban sus casas de París y Madrid.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 h.). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 19 de octubre.

