¿Qué hacer hoy en las comarcas?

La pareja formada por Javier Mariño y Lucía González celebró sus boda de oro. Después de una misa en el santuario de O Corpiño, el matrimonio y sus invitados, entre ellos numerosos amigos y familiares. Se desplazaron hasta el Pazo de Bendoiro para disfrutar de una comida. La fiesta estuvo amenizada por la charanga Los Verbeneros.

Cumpleaños centenario en Silleda

La regidora de Silleda, Paula Fernández Pena, y la teniente de alcaldesa, Mónica González, acudieron al domicilio de Amparo González López para felicitarla por su 102 cumpleaños. Natural de Ponte, reside en Vilar desde hace 24 años. A la fiesta familiar acudieron varios familiares, entre ellos su adorado tataranieto Erik (en su regazo).

Prevención de riesgos para electricistas

La sede de la Asociación de Empresarios de Deza (AED) acogió ayer un curo de prevención de riesgos laborales par el sector de la electricidad. Dirigida a trabajadores del sector que dispongan del curso básico, se llevó a cabo entre las 15.00 y las 21.00 horas.

Campamento para usuarios de Acubillo Lalín y Lugo

Más de 30 jóvenes usuarios del programa Acubillo en Lalín y Lugo participaron días atrás en un campamento con actividades como kayak, paddle surf y sesiones de playa. El evento buscó, además, fomentar la convivencia y el aprendizaje.