Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el lunes 18 de agosto en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 18 de agosto de 2025 en Vigo:
Bouzas rinde homenaje a sus mujeres
El proyecto «Elas, as de Bouzas», iniciado en 2023, ha culminado en una exposición al aire libre que trata de dar visibilidad a las biografías de algunas de las vecinas de la villa más destacadas.
- Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.
Exposiciones
«Art Vigo»
Feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques creativos muy diversos. Organiza: Espacio Beny.
- Galerías Durán (entre Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.
«Claros del bosque»
Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.
- SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.
«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»
Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Comisariada por Javier Pérez Buján.
- Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.
Alumnado de Morisot
Muestra de las obras de los alumnos de pintura e ilustración de Morisot Atelier de Arte, situado en la calle Venezuela 29, oficina 11.
- En el restaurante Tapas Areal (calle México, 36), en horario de apertura al público. Hasta el 26 de septiembre.
