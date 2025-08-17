Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 17 de agosto de 2025 en Vigo:

«Mas allá»: expresionismo autodidacta

El artista Joaquín Moldes reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

Actos

Actividades didácticas Vigo Nature

Hoy, «Alimentación de tortugas e iguanas» (de 13.00 a 13.15 horas), «Escape room» (17.00 h), «Plantnet» (18.00 h), «Enriquecemento ambiental suricatas» y «Aves irrecuperables» (19.00 h).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).

Mercadillo

Muebles, camisetas, ropa de verano, entre otras curiosidades y material «vintage», la propuesta de este tradicional mercado dominical.

Casa de la Abuela (Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Música

Unión Musical de Valladares

Concierto del ciclo «Vigo, un mar de bandas», que organiza la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Finca de San Roque, a las 13.00 horas.

Encuentro Candombero

Tercera edición de este encuentro festivo en torno a esta tradicional ritmo de percusión. Organiza: Vigo Candombe.

Paseo de Alfonso XII, a partir de las 13.00 horas.

La Banda de Ayer

Verbena en San Roque.

Finca de San Roque, a las 22.00 horas.

Teatro

Mago Jorge Lorenzo

Espectáculo para todos los públicos con motivo de las Festas de San Roque.

Finca de San Roque, a las 18.30 horas.

Exposiciones

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Grabados de 23 artistas argentinos y de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. Contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado por el neoexpresionismo.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 h; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

agenda@farodevigo.es