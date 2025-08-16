Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 16 de agosto de 2025 en Vigo:

India Martínez, flamenco pop con notas mexicanas

La cantante y compositora cordobesa, conocida por su fusión de flamenco y pop, se sube esta noche al escenario al aire libre de Castrelos para presentar en directo su último trabajo discográfico, «Aguachile», que introduce notas del folclore del norte de México. También interpretará algunos de los temas más destacados de su ya larga trayectoria.

Auditorio de Castrelos, a las 22.00 horas. Entradas: 10 euros (gratuita en el anfiteatro).

Actos

Actividades didácticas Vigo Nature

Hoy, «Alimentación de tortugas e iguanas» (de 13.00 a 13.15 horas), «CAmuflaxe animal» (17.00 h), «Especies exóticas invasoras» (18.00 h), «O idioma das aves» y «Coñecendo o noso sol» (19.00 h).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).

Mercadillo

Muebles, camisetas, ropa de verano, entre otras curiosidades y material «vintage», la propuesta de este tradicional mercado dominical.

Casa de la Abuela (calle Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Música

David Civera

Concierto principal de la Festa de San Roque, que también programa hoy actuaciones de la banda de gaitas Charamuscas (21.00 h) y de El Último Guateque (22.00 h).

Finca de San Roque, a las 0.30 horas. Entrada libre.

Escola de Música de Beade

Ciclo «Vigo, un mar de bandas».

Finca de San Roque, a las 13.30 horas.

Tony Delgado

El cantante y guitarrista actúa acompañado del percusionista Suso Feixon.

Buda Beach Club (avda. Atlántida, 76 Alcabre), a las 19.00 horas.

Exposiciones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del catricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

«Art Vigo»

Feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques creativos muy diversos. Organiza: Espacio Beny.

Galerías Durán (entre Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

Alba Villar

«Más allá»

Joaquín Moldes, artista autodidacta, reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

«100/Sem artistas brasileiros em cartaz»

Muestra colectiva que reúne la obra de cien creadores contemporáneos de Brasil dentro de un diálogo cultural paralelo con una exposición en Río con 100 artistas gallegos.

Galería Apo’strophe (CC Plaza E). Martes, viernes y sábados, de 18.00 a 20.00 horas. Hasta el 5 de septiembre.

«Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural boucense, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

agenda@farodevigo.es