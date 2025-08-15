Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 15 de agosto de 2025 en Vigo:

Ali Campbell, voz de la legendaria UB40, en Castrelos

Su voz inconfundible sonará por fin en Vigo tras cancelarse hace un año el concierto previsto. Ali Campbell recordará los temas más recordados de su banda UB40, uno de los grupos más icónicos del reggae pop británico de los años 80 y 90.

Auditorio de Castrelos, a las 22.00 horas. Entradas: 12 euros. Gratis desde el anfiteatro.

Actos

Actividades didácticas Vigo Nature

Hoy, «Alimentación de tortugas e iguanas» (de 13.00 a 13.15 horas), «Os animais do exotarium» (17.00 horas), «Aves irrecuperables» (18.00 horas) y «Plantnet» (19.00 h).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).

Mercadillo

Muebles, camisetas, ropa de verano, entre otras curiosidades y material «vintage», la propuesta de este tradicional mercado dominical. Apertura especial de viernes a domingo.

Casa de la Abuela (calle Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Música

Sofía Espiñeira

La cantautora presenta su segundo trabajo discográfico, «Xeografías», junto al violonchelista Guillermo Alzugaray. Concierto del ciclo «Curiosidades Solita».

Villa Solita (Camiño Freixeiro, 14, Alcabre), a las 21.00 horas.

Malfinde + Stoned at Pompeii

Conciertos «Los 40 Maketón Stage» dentro del programa de la Festa de San Roque. Durante la jornada habrá, además, sesión vermú con Faino Ti (13.30 h), y un concierto de Nacional 81 (21.00 h).

Finca de San Roque, a partir de las 22.30 horas. Entrada libre.

Modulador de Ondas

La banda presenta su nuevo álbum «Luces». Música electrónica con theremin, guitarra y contrabajo.

Café Uf (Pracer, 19), a las 21.00 horas. Entradas: 5 euros.

Peon Kurtz + Marcos de la Fuente

Sesión DJ concebida como ‘afterparty’ del concierto de Ali Campbell en Castrelos. Celebración del baile y la música negra.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a partir de las 23.30 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Comisariada por Javier Pérez Buján.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

«Mutantes»

Exposición del artista Pelucas. Una muestra muy especial, ya que, durante parte del presente curso escolar, Pelucas ha trabajado junto a niñas y niños de 3 a 5 años de la Escuela Infantil Monte do Alba, en un proceso creativo compartido.

En la Galería Maraca! (Dr. Cadaval 12, bajo), de martes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Último día.

Alfonso Galván

La obra original de este artista tiene un fuerte contenido social, para proseguir con imágenes de una naturaleza onírica, en la que se mezclan as referencias culturales, símbolos y juegos.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 7 de septiembre.

Alumnado de Morisot

Muestra de las obras de los alumnos de pintura e ilustración de Morisot Atelier de Arte, situado en la calle Venezuela 29, oficina 11.

Tapas Areal (calle México, 36), en horario de apertura al público. Hasta el 26 de septiembre.

