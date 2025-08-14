Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 14 de agosto de 2025 en Vigo:

La Orquesta Mondragón abre los conciertos de San Roque

La Festa de San Roque, la romería urbana más antigua y popular de Galicia, comienza, a las 20.30 hora, con la lectura del pregón a cargo del artista vigués Alberto Cunha. Los conciertos, con entrada libre y gratuita, se abren para estos 4 días con la actuación de la Orquestra Mondragón (00.00 h.). Antes, será el turno de Os Bechuchos (22.00 h.).

Finca de San Roque, a las 00.00 horas. Los actos festivos se inician a las 20.30 horas.

San Roque, el «santo milagreiro» de la romería más urbana de Vigo / Magar

Actos

Actividades didácticas en Vigo Nature

Hoy, actividades de 1 hora, «Xogando a quen e quen na horta» (18.30 h.) y «Os polinizadores, traballadores incansables» (19.30).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 18.30 a 20.30 horas. Antes, de 13.00 a 13.15, alimentación de tortugas e iguanas.

Música

Ateneo Musical de Bembrive

Concierto dentro de la programación «Vigo, un mar de bandas».

Praza da Princesa, a las 20.30 horas.

Exposiciones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del catricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

«Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural boucense, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

«Art Vigo»

Feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con distintos enfoques creativos y diversos. Organiza: Espacio Beny.

Galerías Durán (entre Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

Alba Villar

«Más allá»

Joaquín Moldes, artista autodidacta, reúne en esta muestra 43 obras de estilo expresionista realizadas con materiales reciclados. Crítica social y política, tradiciones gallegas y motivos religiosos sirven de inspiración a sus trabajos.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista; una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados durante estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Deseo trashumente»

El artista argentino Adrián Pandolfo exhibe su colección de litografías recientes inspiradas en ambas márgenes del océano Atlántico.

La Galeríajazz (Ronda de Don Bosco, 21), de martes a sábado, de 18.00 a 00.00 horas. Hasta cerrar agosto.

