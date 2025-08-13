Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 13 de agosto de 2025 en Vigo:

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. Contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Actos

Actividades didácticas Vigo Nature

Hoy, «Alimentación de tortugas e iguanas» (de 13.00 a 13.15 horas), «Coñecendo o noso sol» (18.30 horas) y «O ceo nocturno» (19.30 h).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).

Música

Jay Doe Blues Trio

Blues, rhythm & blues, country, swing y jazz a cargo de Javier Casal, Lucas Fernández (guitarra) y Alexandre Pisca (bajo).

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entradas: 6 euros.

Escola de Música de Beade

Ciclo de conciertos de verano del programa «Vigo, un mar de bandas», que organiza la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Praza da Princesa, a las 20.30 horas.

Exposiciones

«Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural boucense, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

«Mutantes»

Exposición del artista Pelucas. Una muestra muy especial, ya que, durante parte del presente curso escolar, Pelucas ha trabajado junto a niñas y niños de 3 a 5 años de la Escuela Infantil Monte do Alba, en un proceso creativo compartido.

En la Galería Maraca! (Dr. Cadaval 12, bajo), de martes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de agosto.

«Deseo trashumente»

El artista argentino Adrián Pandolfo exhibe su colección de litografías más recientes inspiradas en ambas márgenes del océano Atlántico.

La Galeríajazz (Ronda de Don Bosco, 21), de martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de agosto.

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la artista argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

agenda@farodevigo.es