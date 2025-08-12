La mayor Fiesta del Agua de Galicia se vive en este pueblo costero durante el puente de agosto

Esta semana muchos jóvenes se pondrán a remojo en la mayor Fiesta del Agua de Galicia. Será durante el puente de agosto, los días 15 y 16, cuando los gallegos sacarán sus globos, cubos y pistolas de agua para mojarse en el festejo más fresco de la comunidad.

Hablamos, como no puede ser de otra manera, de la Fiesta del Agua de Vilagarcía de Arousa, el evento principal de las fiestas de San Roque, que arrancan este jueves 14 de agosto.

Esta fiesta, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, espera llenarse un año más con miles de personas dispuestas a disfrutar de la música, la comida y una tradición que trasciende los límites del propio pueblo.

Programación Fiesta del Agua de Vilagarcía de Arousa 2025

El viernes (15 de agosto) será la previa. Se espera que los grupos de amigos se junten ya de tarde en las plazas del pueblo y muestren sus camisetas con frases personalizadas dedicadas a San Roque y al agua. Por la noche, la Playa Compostela acogerá el inicio de la fiesta con música antes de que arranquen los distintos festivales organizados por los hosteleros de la villa.

Pero el día grande será el sábado 16. A las 11:45 horas se producirá el Traslado de la imagen de San Roque desde la iglesia parroquial hasta la capilla del santo, escoltado por los vecinos y los cantos populares. A las 12:00 horas empezará el evento principal: los asistentes descienden hasta el centro de la villa para que los vecinos les lancen agua desde las ventanas y balcones. Habrá camiones cisterna cargados de agua para refrescar a los jaraneros.

A partir de ahí, la fiesta continúa sin horario fijo con la música de vecinos y comerciantes durante toda la tarde. Para completar las fiestas de San Roque, Vilagarcía acogerá los conciertos de Toreros Muertos (día 19), David Bustamante (día 20), Marlena (día 21) o Mondra (día 22).