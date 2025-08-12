Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 12 de agosto de 2025 en Vigo:

«La bella y la bestia»: un musical para público familiar en Castrelos

La compañía Barbarie Teatro Musical pone en escena este clásico de la literatura popular. El montaje, un musical de 100 minutos, está dirigido a un público familiar.

Auditorio de Castrelos, a las 20.00 horas. Entrada gratuita.

Actos

Actividades didácticas Vigo Nature

Hoy martes, «Alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium» (de 13.00 a 13.15 horas), «Enriquecemento ambiental lémures» (18.30 horas) y «O mundo dos artrópodos» (19.30 h).

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa).

Ocio familiar

Yincana acuática.

CC Vialia Estación, a las 18.30 horas.

Música

Eloi Pascual Trío

Jazz a cargo de Sunil López (piano), Álvaro Orcajo (contrabajo) y Eloi Pascual (batería) seguido de ‘jam session’.

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.15 horas. Entradas: 6 euros.

Lira de San Miguel de Oia

Ciclo de conciertos de verano del programa «Vigo, un mar de bandas», que organiza la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Praza da Princesa, a las 20.30 horas.

Exposiciones

Impresións de Castelao en Vigo

La muestra tiene como hilo conductor la relación entre Castelao y la industria editorial viguesa, para lo cual se emplean fondos artísticos, editoriales y documentales de diferentes colecciones públicas y personales. En total, más de 150 piezas entre las que destaca la colección de dibujos de Cosas, propiedad del Museo Quiñones de León, y las piezas procedentes de la Colección municipal Museo Fernández del Riego.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

Alumnado de Morisot

Muestra de las obras de los alumnos de pintura e ilustración de Morisot Atelier de Arte.

En el restaurante Tapas Areal (México, 36), en horario de apertura al público. Hasta el 26 de septiembre.

Alfonso Galván

La obra original de este artista tiene un fuerte contenido social, para proseguir con imágenes de una naturaleza onírica, en la que se mezclan las referencias culturales, símbolos y juegos.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 7 de septiembre.

«100/Sem artistas brasileiros em cartaz»

Muestra colectiva que reúne la obra de cien creadores contemporáneos de Brasil dentro de un diálogo cultural paralelo con una exposición en Río con 100 artistas gallegos.

Galería Apo’strophe (CC Plaza E). Martes, viernes y sábados, de 18.00 a 20.00 horas. Hasta el 5 de septiembre.

«Claros del bosque»

Exposición del artista Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, que reúne la última obra del artista: una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

