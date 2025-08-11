Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 11 de agosto de 2025 en Vigo:

La Unión Musical de Coruxo lleva sus ritmos a la Praza da Princesa

Dentro del programa «Vigo, un mar de bandas», la Unión Musical de Coruxo llenará de música el atardecer de la céntrica y concurrida Praza da Princesa.

Praza da Princesa, 20.30 horas. Gratuito.

Exposiciones

«Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural boucense, iniciado en el pasado 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres oriundas de la villa.

Pérgola de Bouzas (calle Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

«Art Vigo»

Feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques de lo más creativos y, sobre todo, muy diversos. Organiza: Espacio Beny.

Galerías Durán (entre Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía,129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Muestra comisariada por Javier Pérez Buján.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Alumnado del taller de arte Morisot

Muestra de las obras de los alumnos de pintura e ilustración de Morisot Atelier de Arte, situado en la calle Venezuela 29, oficina 11.

En el restaurante Tapas Areal (calle México, 36), en horario de apertura al público. Hasta el 26 de septiembre.

