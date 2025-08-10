¿Qué hacer hoy en las comarcas?

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañada por el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y varias autoridades más, visitaron el viernes el puente colgante de Calvelo, que atraviesa el río Lérez en la parroquia de Tenorio, donde supervisaron las obras de reparación en las que la Xunta invirtió 70.000 euros.

Blancada en la playa fluvial de Liñares / .

La familia estradense de los Blanco juntó ayer a cerca de 40 personas en su ya tradicional Blancada en la playa fluvial de Liñares, en A Estrada. Juan Blanco Valdés, uno de los portavoces familiares de esta gran saga de hermanos, primos y demás parientes, informó de que ya se celebró la Blancada el año pasado, tras un lustro sin conseguir reunirse todos.

Actos

Fiestas en Noceda

Noceda festeja a Santa María y San Roque. El viernes, Os Trasnos de Doade, Os Atrevidos, Dúo Marinera y DJ Smile pondrán la música. El sábado, Ardores y Louband harán lo propio. El viernes habrá una Festa da Espuma. La misa solemne del viernes es a las 13.00 horas y la del sábado a las 12.30 horas.

15 y 16 de agosto

Campamentos

13 niños de cuatro concellos de la zona participan en los campamentos de A Lanzada organizados por la Diputación. Se trata del octavo turno de esta actividad

Mañana

Odaiko, en Cruces

Odaiko actuará en la Praza do Concello en el marco de las Festas da Piedade. La actuación se incluye en el programa provincial +Música de la Diputación de Pontevedra.

11 de agosto, 18.30 horas