Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 10 de agosto de 2025 en Vigo:

Valladares acoge su triple fiesta del verano

La parroquia celebra la XLIII Festa do e da Socia, la XXXVII Festa da Veciñanza y la XXXIV Festa do Polbo, en las que no faltarán la buena comida, el folclore y la música.

Inmediaciones del Centro Sociocultural do Pedregal-Valladares. Precios de los packs: entre 10 y 26 euros.

Actos

Actividades didácticas en Vigo Nature

Entretenido programa para esta jornada dominical: «Escape room», «O idioma das aves», «Enriquecemento ambiental de burros», «Especies exóticas invasoras». Un variado menú en A Madroa para toda la familia.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 17.00 a 20.00 horas. Antes, a las 13.00 horas, la habitual alimentación de tortugas e iguanas.

Mercadillo de la Casa de la Abuela

Muebles, camisetas, ropa de verano, entre otras curiosidades y material «vintage», la propuesta de este tradicional mercado dominical.

Casa de la Abuela (calle Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Música

Unión Musical de Coruxo

Concierto al aire libre, dentro del programa municipal «Vigo, un mar de bandas».

Torreiro de San Lorenzo, Coruxo, a las 12.00 horas.

Unión Musical de Valladares

Concierto al aire libre, también dentro de «Vigo, un mar de bandas», para amenizar la triple fiesta veraniega en la parroquia de Valladares.

Jardines del CVC de Valladares, a las 13.00 horas.

Exposiciones

«Elas, as de Bouzas»

Nombre que recibe este proyecto cultural boucense, iniciado en el año 2023, en el que se trata sobre todo de dar visibilidad a las mujeres de la villa.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el próximo 30 de agosto.

«Esconder a perla, mostrar un ombreiro»

Exposición de Mar Ramón Soriano, que reúne obras con las que explora la relación entre lo visible y lo oculto, lo superfluo y lo indispensable.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. La exposición concluye hoy.

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de obras de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, la muestra contextualiza el ambiente artístico en el que el inmortal genio de Lalín se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Esta muestra está comisariada por Javier Pérez Buján.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, número 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

