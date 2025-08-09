Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 9 de agosto de 2025 en Vigo:

«Turandot»: la ópera no abandona la noche de Castrelos

Nueva velada lírica en el auditorio al aire libre de Castrelos, con la segunda ópera de la programación de las fiestas de Vigo, «Turandot». La obra de Giacomo Puccini elevará la música clásica hasta el último rincón del parque solo una semana después de «La Traviata». Una pieza compuesta en tres actos para otra noche que se antoja mágica.

Auditorio de Castrelos, a las 22.00 horas. Entrada gratuita en platea y anfiteatro.

Actos

Bouzas se abre a lo retro, la música y lo tradicional

Este verano, el corazón de Bouzas se transforma en un paraíso para los amantes del estilo retro, lo artesanal y la música en vivo. La emblemática Pérgola de Bouzas acoge un Mercadillo Retro Vintage Artesanal que promete una jornada inolvidable repleta de encanto, creatividad y, también, mucho ritmo.

Pérgola de Bouzas, de 10.30 a 22.00 horas. Evento gratuito, familiar y al aire libre.

MONA, mercado de arte e ilustración

Artistas con distintos estilos y propuestas muestran su obra. La feria busca dar visibilidad a creadores con sello propio y producción artesanal.

Centro Comecial Gran Vía (planta 0), en horario comercial.

Fiesta de la espuma

Un refrescante evento pensado para los más pequeños de la casa.

Zona de los chorros de agua en la zona de restauración de Vialia-Estación de Vigo, a las 18.00 horas.

Actividades didácticas en Vigo Nature

Hoy, «O mundo dos reptiles», «Aves irrecuperables», «Plantnet», «Exoplanetas» y «Arborismo» (tirolinas). Y antes, como siempre, alimentación de fauna (tortugas e iguanas), a las 13.00 horas.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 17.00 a 20.00 horas.

Música

Homenaje a Whitney Houston

Al cumplirse el que hubiera sido el 62 aniversario del nacimiento de la artista estadounidense, se proyecta una recopliación de sus mejores vídeos «The Ultimate Collection».

Bar Tipo X (Real, 21), a las 23.00 horas

Exposiciones

«100/Sem artistas brasileiros em cartaz»

Muestra colectiva que reúne la obra de cien creadores contemporáneos de Brasil dentro de un diálogo cultural paralelo con una exposición en Río con 100 artistas gallegos.

Galería Apo’strophe (CC Plaza E). Martes, viernes y sábados, de 18.00 a 20.00 horas. Hasta el 5 de septiembre.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Deseo trashumente»

El artista argentino Adrián Pandolfo exhibe su colección de litografías más recientes inspiradas en ambas márgenes del océano Atlántico.

La Galeríajazz (Ronda de Don Bosco, 21), de martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas. Hasta finales de agosto.

«Mutantes»

Exposición del artista Pelucas. Una muestra muy especial, ya que, durante parte del presente curso escolar, aquel trabajó junto a niñas y niños de 3 a 5 años de la Escuela Infantil Monte do Alba, en proceso creativo compartido.

En la Galería Maraca! (Dr. Cadaval 12, bajo), de martes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de agosto.

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

