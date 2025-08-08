Marisquiño 2025: Estos son los horarios y la programación para el fin de semana

La edición XXV del Festival O Marisquiño arrancó el pasado jueves llenando de emoción y ritmo la ciudad de Vigo. Desde esta mañana, quienes visiten la playa de Samil podrán disfrutar de las rondas clasificatorias de todas las categorías de deportes urbanos.

Durante el fin de semana, participantes y aficionados podrán disfrutar de una programación cargada de deporte y música, así como del esperado Descenso urbano en MTB, que convertirá el Casco Vello en un circuito para los amantes de la velocidad.

Programación del Marisquiño 2025 este fin de semana

Cientos de niños y jóvenes han podido disfrutar el pasado jueves de los talleres de deporte urbano y graffiti, celebrados bajo el paraguas del Family Day by Gadis. Durante el día de hoy, las distintas categorías (Skate, BMX, Flatland, Breaking, Graffiti, Gallos, MTB, FMX, Basket 3x3) celebrarán las rondas clasificatorias con las que se escogerán a los participantes de las finales del domingo. Puedes consultar los horarios actualizados en este enlace.

Programación musical del OM25

Durante la tarde-noche de este viernes los amantes de la música urbana podrán disfrutar de las actuaciones de artistas como Metrika o West Dubai. La mayor afluencia de visitantes se espera con los conciertos del sábado, con las actuaciones de estrellas internacionales como Ralphie Choo o Villano Antillano. El OM25 rompe géneros y etiquetas con una programación que coloca a la música como un punto central del evento.

Programación musical del OM25. / O Marisquiño

Estrellas del deporte mundial

Entre los participantes que se pasan por la ciudad olívica encontramos estrellas internacionales del deporte como Ivan Monteiro y Keet Oldenbeuvig (Skate), Daniel Sandoval, Ryan Williams y Lara Lessmann (BMX), Alex Jumelin (Flatland) o Adrien Loron (MTB).

Pero el cartel nacional no se queda corto, ya que en la edición de este año participarán figuras reconocidas como Danny León y Valentina Krauel (skate), Courage Adams (BMX) y Varo Hernández (Flatland), Bienvenido Aguado (MTB), Adolf Silva (MTB y FMX) y Dany Torres (FMX) o los campeones del mundo de Basket 3x3 Diego de Blas y Guim Expósito.

Aunque no contará con retransmisión por streaming, los interesados podrán seguir el evento yendo a la playa de Samil o las cuentas de @omarisquino y @asaccion.