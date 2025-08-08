Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 8 de agosto de 2025 en Vigo:

Cochambre lleva el death metal a Villa Solita

El cuarteto vigués, integrado por David García (voz), Brais Koecklin (guitarra), David Rodríguez (bajo) y Renato Aleixandre (batería), ofrece uno de los conciertos de la sexta edición del programa «Curiosidades Solita», con el que se pretende la dinamización cultural de este espacio rehabilitado por el Concello de Vigo.

Villa Solita (Alcabre), a las 21.00 horas.

Actos

MONA, mercado de arte e ilustración

Artistas con distintos estilos y propuestas muestran su obra. La feria busca dar visibilidad a creadores con sello propio y producción artesanal.

CC Gran Vía (planta 0), en horario comercial.

Cuentacuentos y ‘escape room’ familiar

Con motivo del Día del Gato se presenta el libro «Son Xena. Adóptasme?», de la escritora Soledad García, con un cuentacuentos que incluye escape room para familias.

Fundación Sales (Avda. de Europa, 52), a las 18.00 horas. Con inscripción previa (info@salesxardin.com o 986 240 882).

Música

La Sombra de Justine

Música en directo y sesión DJ con Alejandro Jesús.

Marina Davila Sport (Bouzas), a las 20.30 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del catricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

«Esconder a perla, mostrar un ombreiro»

Exposición de Mar Ramón Soriano, que reúne obras con las que explora la relación entre lo visible y lo oculto, lo superfluo y lo indispensable.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de agosto.

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la artista argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

«Vértebras»

La artista Ruth Lodeiro presenta una serie de obras en las que combina cerámica con textil, metal, cuerdas e hilos. La muestra reflexiona en torno a la acumulación material en el mundo moderno frente al vacío intelectual y espiritual; también aborda la sacralización del cuerpo femenino y la memoria.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Último día.

«Elas, as de Bouzas»

Proyecto cultural boucense, iniciado en 2023, en el que se trata de dar visibilidad a las mujeres de la villa.

Pérgola de Bouzas (Eduardo Cabello). Durante todo el día. Hasta el 30 de agosto.

«Art Vigo»

Feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas y que pretende ofrecer un punto de encuentro entre público y creadores con enfoques creativos muy diversos. Organiza: Espacio Beny.

Galerías Durán (entre Príncipe y Velázquez Moreno). De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta finales de agosto.

