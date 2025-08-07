Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas. Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 7 de agosto de 2025 en Vigo:

Actos

Presentación de libro

Lanzamento de «El océano puede esperar», do músico e escritor catalán Enric deSombra. Se o tempo o permite, o acto terá lugar ao aire libre, na Praza do Abanico, un espazo cheo de encanto e de poesía. Entrada de balde. Sede da asociación Evame Oroza (Subida á Costa, 5 - Praza do Abanico). Entrada de balde.

Actividades en la huerta en Vigo Nature

Talleres didácticos, de 1 hora de duración, bajo los títulos «Horta san, plantas ao rescate» y «Enxeños na horta». Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), a las 18.30 y 19.30 horas, respectivamente, además de la diaria alimentación de fauna, en este caso de tortugas (13.00 horas).

Presentación de libro

Charla «A arte de levitar», a cargo de Xavier Queipo, arredor do libro «Levitación, nivel de iniciación», de Nacho Taibo. Sede da asociación RioLagares (Rúa Falperra, 16). Entrada de balde.

Música

Jay Doe and Friends

Javier Casal, está vez acompañado por el batería y percusionista Manu Ares, deja escapar su «alter ego» más blusero con el nombre de Jay Doe. Versiones de Robert Johnson, Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broonzy, Elmore James, combinándolas con temas más populares de Clapton o los Stones y haciendo alguna incursión en temas de películas muy conocidas pero siempre en torno al blues, rhythm and blues, country y escarceos con el swing y el jazz. Sala La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas, con apertura de puertas a las 21.00. Entrada en taquilla: 6 euros.

Unión Musical de Valladeres

Dentro del programa «Vigo, un mar de bandas», de la Federación de Bandas de Música Populares de la ciudad. Praza da Princesa, a las 20.30 horas.

Los Marcianos

Concierto de esta banda viguesa que promete ser un viaje espacial y psicodélico en comunión con los asistentes. En la Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.30 horas

Sunset session

Dentro de Tardeos de la Marina, una programación musical que se celebrará todos los jueves, viernes y sábados durante el presente mes de agosto. Puerto deportivo Marina Davila Sport (Bouzas),a partir de las 20.30 horas. Entrada libre. Parking gratuito disponible.

Homenaje a Louis Armstrong

Proyección de éxitos más destacafdois del artista, con motivo del que sería 124 aniversario de su nacimiento. En el Bar Tipo X (Real, 21), a las 21.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Vértebras»

La artista Ruth Lodeiro presenta obras en las que combina cerámica con textil, metal, cuerdas e hilos. Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De 16.30 a 20.30 horas. Hasta mañana, 8 de agosto.

«Deseo trashumente»

El artista argentino Adrián Pandolfo exhibe su colección de litografías más recientes inspiradas en ambas márgenes del océano Atlántico. La Galeríajazz (Ronda de Don Bosco, 21), de 18.00 a 00.00 horas. Hasta finales de agosto.

«Mutantes»

Exposición del polifacético artista Pelucas. En la Galería Maraca! (calle Dr. Cadaval 12, bajo), de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Hasta el 15 de agosto.

Octava edición del Mercado de Arte e Ilustración Mona en el CC Gran Vía

El Mercado de Arte e Ilustración Mona celebra su octava edición hoy, mañana y pasado en la Planta 0 del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Cada jornada contará con artistas diferentes, ofreciendo variedad de estilos y propuestas creativas. El evento busca dar visibilidad a creadores con sello propio y producción artesanal. Planta 0 del CC Gran Vía de Vigo, en horario comercial.